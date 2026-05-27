Бадминтонист из Ленобласти выступает на X Российско-Китайских молодёжных летних играх

Новости Спорт

Бадминтонист из Ленобласти выступает на X Российско-Китайских молодёжных летних играх

Бадминтонист из Ленобласти Всеволод Черкасов представляет регион в составе сборной России на X Российско-Китайских молодежных летних играх в Калининграде. Спортсмен уже вышел на корт в смешанном парном разряде.

Видео: комитет по спорту ЛО.

Российско-Китайские молодежные летние игры — значимое событие в мире студенческого и юниорского спорта. Глава комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров отметил, что регион гордится своими атлетами.

«Всеволод — воспитанник ленинградской школы бадминтона, и теперь он защищает честь региона на престижных международных стартах. Желаем Всеволоду уверенных побед, точных ударов и боевого настроя», — сказал Вячеслав Комаров.

спорт бадминтон Ленобласть
Кратковременные дожди и до +11 градусов – погода в Ленобласти на 28 мая

В Ленинградской области 28 мая ожидается облачная погода.

Кратковременные дожди и до +11 градусов – погода в Ленобласти на 28 мая - Ночью температура опустится до +1 градуса.
Фото: freepik.

В течение дня пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а днем — от +6 до +11 градусов.

Ленобласть погода Похолодание дождь

