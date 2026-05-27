Бадминтонист из Ленобласти Всеволод Черкасов представляет регион в составе сборной России на X Российско-Китайских молодежных летних играх в Калининграде. Спортсмен уже вышел на корт в смешанном парном разряде.

Российско-Китайские молодежные летние игры — значимое событие в мире студенческого и юниорского спорта. Глава комитета по спорту Ленобласти Вячеслав Комаров отметил, что регион гордится своими атлетами.

«Всеволод — воспитанник ленинградской школы бадминтона, и теперь он защищает честь региона на престижных международных стартах. Желаем Всеволоду уверенных побед, точных ударов и боевого настроя», — сказал Вячеслав Комаров.