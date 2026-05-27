weather 5.6°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / В Приозерске простились с погибшим на СВО Михаилом Любимовым

Новости СВО

В Приозерске простились с погибшим на СВО Михаилом Любимовым

В Приозерском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Михаила Любимова, погибшего на СВО. Ему было 32 года.

На передовой он оказался после того, как подписал контракт с Минобороны. Был начальником расчета, носил звание гвардии сержанта. Погиб Михаил 1 мая 2026 года.

В Приозерске простились с погибшим на СВО Михаилом Любимовым - Ему было 32 года.
Фото: администрация Приозерского района ЛО.

Вам будет интересно
Мобилизованный из Приозерска Олег Федоров погиб на СВО
Жители Приозерского района Ленобласти проводили в последний путь земляка Олега Федорова, погибшего в ходе спецоперации. Ему было 29 лет. Фото: админис...
27.05.2026
222

Теги

СВО минобороны Приозерский район Ленобласть погиб военный
Новости Социум Главное

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

Вам будет интересно
Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции
В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года. Около 6...
27.05.2026
111

Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

электроэнергия коммунальные тарифы Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться