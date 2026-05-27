Родные бойцов специальной военной операции всё чаще приходят на работу в жилищно-коммунальную сферу Ленинградской области: только за три месяца по итогам ярмарок вакансий в ГУП «Леноблводоканал» трудоустроились 20 членов семей участников СВО.
«Работа с видимым результатом всегда помогает, а надёжный, социально ориентированный работодатель позволяет нашим бойцам быть уверенными в комфортной жизни своих родных. Привлечение на предприятия ветеранов, вернувшихся со СВО, и членов их семей — одна из приоритетных задач, которую мы ставим перед организациями жилищно-коммунального комплекса», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.
Среди устроившихся на работу — слесари, диспетчеры, лаборанты, операторы очистных сооружений, машинисты насосных установок, водители и начальник станции. Узнать о вакансиях «Леноблводоканала» можно на официальном сайте предприятия, а направить резюме — по электронной почте hr@vodokanal-lo.ru.