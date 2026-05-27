Родственники участников СВО трудоустраиваются в сферу ЖКХ Ленинградской области

Родственники участников СВО трудоустраиваются в сферу ЖКХ Ленинградской области

Родные бойцов специальной военной операции всё чаще приходят на работу в жилищно-коммунальную сферу Ленинградской области: только за три месяца по итогам ярмарок вакансий в ГУП «Леноблводоканал» трудоустроились 20 членов семей участников СВО.

«Работа с видимым результатом всегда помогает, а надёжный, социально ориентированный работодатель позволяет нашим бойцам быть уверенными в комфортной жизни своих родных. Привлечение на предприятия ветеранов, вернувшихся со СВО, и членов их семей — одна из приоритетных задач, которую мы ставим перед организациями жилищно-коммунального комплекса», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Денис Беляев.

Среди устроившихся на работу — слесари, диспетчеры, лаборанты, операторы очистных сооружений, машинисты насосных установок, водители и начальник станции. Узнать о вакансиях «Леноблводоканала» можно на официальном сайте предприятия, а направить резюме — по электронной почте hr@vodokanal-lo.ru.

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции
В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года. Около 6...
27.05.2026
