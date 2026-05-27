На 85-м пленарном заседании Законодательного собрания Ленинградской области, состоявшемся 27 мая, депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения в областной закон № 61-оз «О патриотическом воспитании в Ленинградской области».

Изменения приводят действующий областной закон в соответствие с ФЗ № 74-ФЗ «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», который был принят в апреле прошлого года. Согласно федеральному закону, уважительное отношение к памяти жертв военных преступлений и преступлений против человечности, а также почитание силы духа советского народа, проявившего единство и стойкость в борьбе с нацистами и их пособниками, является священным долгом всех граждан.

В целях воспитания уважения к отечественной истории среди детей и молодёжи депутаты включили ФЗ № 74-ФЗ в перечень нормативных актов, на основании которых осуществляется правовое регулирование патриотического воспитания в Ленобласти. Кроме того, уважение к памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны стало одним из принципов патриотического воспитания молодёжи региона наряду с укреплением традиционных ценностей, системным подходом к воспитательной работе и уважением к памяти защитников Отечества.

Председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Марина Левченко («Единая Россия») подчеркнула важность документа для защиты исторической правды.

«Всегда страшно вспоминать, скольких мирных жителей – стариков, женщин, детей – замучили фашисты на ленинградской земле. Их расстреливали, сжигали, морили голодом. Федеральный закон уже признал те преступления геноцидом, и теперь наша общая задача состоит в том, чтобы донести эту страшную правду до молодёжи. Настоящий патриотизм начинается с сострадания и с нежелания допустить повторения подобных зверств на родной земле, и именно поэтому мы включаем уважение к памяти жертв геноцида в число ключевых принципов наравне с уважением к защитникам Отечества, ведь это наша общая история и наша общая боль», — отметила Левченко.

В рамках второго чтения была уточнена формулировка полномочий органов исполнительной власти региона, отвечающих за сферу патриотического воспитания. Их новое полномочие заключается в содействии деятельности центров патриотического воспитания молодёжи, военно-патриотических клубов, общественно-государственных и общественных объединений, историко-краеведческих и иных организаций, которые занимаются поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и их непогребённых останков в целях сохранения имён и увековечения памяти.

Инициаторами законопроекта выступили парламентарии Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников (оба — фракция «Единая Россия»).