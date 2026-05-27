Сегодня, 27 мая, на заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли проект обращения к председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому о предоставления дополнительных мер социальной поддержки собственникам домов, расположенных в негазифицированных населённых пунктах области.

Поводом для обращения послужило большое количество жалоб от петербуржцев, владеющих домами в негазифицированных поселениях Ленобласти и отапливающих их электричеством. С введением по всей стране с 2025 года новых дифференцированных тарифов зимние расходы таких граждан резко выросли — вместо льготного они вынуждены платить по «экономически обоснованному» или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим слоям населения.

В целях поддержки жителей в Ленобласти уже принят закон от 11 февраля 2026 года № 7‑оз «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области», который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями областного бюджета.

Учитывая остроту проблемы, ленинградские парламентарии предлагают петербургским коллегам проработать вопрос о предоставлении частичной компенсации затрат на электроэнергию для граждан из незащищённых групп населения, которые постоянно проживают в Санкт-Петербурге, но имеют дома с электроотоплением в негазифицированных населённых пунктах Ленобласти. Обращение поддержано по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников (оба — «Единая Россия»), Александр Перминов и Анна Хмелёва (оба — «Справедливая Россия — За правду»).