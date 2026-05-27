Депутаты Ленобласти обратились к петербургским коллегам за поддержкой владельцев домов с электроотоплением

Депутаты Ленобласти обратились к петербургским коллегам за поддержкой владельцев домов с электроотоплением

Сегодня, 27 мая, на заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли проект обращения к председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому о предоставления дополнительных мер социальной поддержки собственникам домов, расположенных в негазифицированных населённых пунктах области. 

Поводом для обращения послужило большое количество жалоб от петербуржцев, владеющих домами в негазифицированных поселениях Ленобласти и отапливающих их электричеством. С введением по всей стране с 2025 года новых дифференцированных тарифов зимние расходы таких граждан резко выросли — вместо льготного они вынуждены платить по «экономически обоснованному» или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим слоям населения.

В целях поддержки жителей в Ленобласти уже принят закон от 11 февраля 2026 года № 7‑оз «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области», который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями областного бюджета.

Учитывая остроту проблемы, ленинградские парламентарии предлагают петербургским коллегам проработать вопрос о предоставлении частичной компенсации затрат на электроэнергию для граждан из незащищённых групп населения, которые постоянно проживают в Санкт-Петербурге, но имеют дома с электроотоплением в негазифицированных населённых пунктах Ленобласти. Обращение поддержано по рекомендации профильной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу.

Инициаторами обращения выступили депутаты Михаил Коломыцев, Андрей Гардашников (оба — «Единая Россия»), Александр Перминов и Анна Хмелёва (оба — «Справедливая Россия — За правду»).

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

