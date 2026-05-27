На очередном заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 – ЭКО» в рамках Дня детского экологического кино России. Фестиваль состоится 15 октября в Волосово.

День детского экологического кино России был признан лучшим просветительским проектом региона в 2025 году, стал партнёром национального проекта «Экологическое благополучие» и вышло в финал премии «Рассвет» — 2026.

Основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач обратился к депутатам со словами благодарности.

«Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде её познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание!» — подчеркнул Грибач.

Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны Законодательного собрания Ленинградской области стала ежегодной традицией. Тринадцать лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Марина Левченко («Единая Россия») была в числе организаторов первого фестиваля, и по её инициативе мероприятие ежегодно проводится в Волосово. Учреждение специального приза от областного парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей остаются одними из приоритетов региона.

Информация о фестивале публикуется на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».