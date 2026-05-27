В Ленобласти учрежден специальный приз для победителей на фестивале детского экологического кино

На очередном заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47 – ЭКО» в рамках Дня детского экологического кино России. Фестиваль состоится 15 октября в Волосово.

День детского экологического кино России был признан лучшим просветительским проектом региона в 2025 году, стал партнёром национального проекта «Экологическое благополучие» и вышло в финал премии «Рассвет» — 2026. 

Основатель и директор фестиваля, член Общественного экологического совета при губернаторе Ленинградской области Константин Грибач обратился к депутатам со словами благодарности.

«Уверен, что после знакомства с детскими киноработами у вас сложится благоприятное впечатление об ответственном отношении подрастающего поколения к вопросам экологии, любви и внимания к ошеломляющему разнообразию жизни на Земле, жажде её познания. Ребятам очень важна ваша поддержка и искреннее внимание!» — подчеркнул Грибач.

Поддержка Дня детского экологического кино России со стороны Законодательного собрания Ленинградской области стала ежегодной традицией. Тринадцать лет назад председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодёжи Марина Левченко («Единая Россия») была в числе организаторов первого фестиваля, и по её инициативе мероприятие ежегодно проводится в Волосово. Учреждение специального приза от областного парламента является важным знаком внимания к юным дарованиям и подтверждением того, что экологическое воспитание и творческое развитие детей остаются одними из приоритетов региона.

Информация о фестивале публикуется на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

