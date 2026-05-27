Сегодня, 27 мая, на 85-м пленарном заседании ЗакСобрания области депутаты приняли поправки, которые расширяют круг лиц, подлежащих штрафу за несоблюдение порядка использования водных объектов, а также увеличивают действующие штрафные санкции в целях обеспечения безопасности граждан во время нахождения у воды.

Инициаторами изменения в статью 2.102 областного закона № 47-оз «Об административных правонарушениях» выступили депутаты Андрей Гардашников, Александр Русских и Михаил Коломыцев (все — фракция «Единая Россия»). В Ленинградской области правила использования водных объектов установлены органами местного самоуправления. Они регулируют поведение жителей на реках, прудах, озёрах и других водоёмах, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых гражданами для личных и бытовых нужд. Нарушением считается, например, сбор или захоронение отходов, ремонт автотранспортных средств, распашка земель вдоль прибрежной полосы, выпас скота и иные противоправные действия.

Действующая редакция закона предусматривала ответственность только для граждан. Однако, по мнению депутатов, нарушения могут совершаться также должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Принятые изменения распространяют административную ответственность на все указанные категории. Для граждан штраф увеличен и составит от 2 до 4 тысяч рублей (ранее — от 500 до 1 тысячи рублей). Для юридических лиц вводится штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. В рамках второго чтения также принято решение установить единый размер штрафа для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей.

Необходимость ужесточения наказания подтверждается статистикой. Согласно отчётам административных комиссий муниципальных образований, в 2024 году было рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях по статье 2.102, а в 2025 году — уже 35 дел. Авторы законопроекта считают, что рост числа нарушений свидетельствует о низкой эффективности прежних санкций и увеличивает риски для граждан при нахождении у воды. Ранее инициатива получила поддержку администрации Гатчинского муниципального округа и Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».