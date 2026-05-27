weather 5.6°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / В Ленобласти расширили перечень нарушителей и увеличили штрафы за несоблюдение правил использования водных объектов

Новости Социум

В Ленобласти расширили перечень нарушителей и увеличили штрафы за несоблюдение правил использования водных объектов

Сегодня, 27 мая, на 85-м пленарном заседании ЗакСобрания области депутаты приняли поправки, которые расширяют круг лиц, подлежащих штрафу за несоблюдение порядка использования водных объектов, а также увеличивают действующие штрафные санкции в целях обеспечения безопасности граждан во время нахождения у воды.

Инициаторами изменения в статью 2.102 областного закона № 47-оз «Об административных правонарушениях» выступили депутаты Андрей Гардашников, Александр Русских и Михаил Коломыцев (все — фракция «Единая Россия»). В Ленинградской области правила использования водных объектов установлены органами местного самоуправления. Они регулируют поведение жителей на реках, прудах, озёрах и других водоёмах, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых гражданами для личных и бытовых нужд. Нарушением считается, например, сбор или захоронение отходов, ремонт автотранспортных средств, распашка земель вдоль прибрежной полосы, выпас скота и иные противоправные действия.

Действующая редакция закона предусматривала ответственность только для граждан. Однако, по мнению депутатов, нарушения могут совершаться также должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Принятые изменения распространяют административную ответственность на все указанные категории. Для граждан штраф увеличен и составит от 2 до 4 тысяч рублей (ранее — от 500 до 1 тысячи рублей). Для юридических лиц вводится штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. В рамках второго чтения также принято решение установить единый размер штрафа для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей.

Необходимость ужесточения наказания подтверждается статистикой. Согласно отчётам административных комиссий муниципальных образований, в 2024 году было рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях по статье 2.102, а в 2025 году — уже 35 дел. Авторы законопроекта считают, что рост числа нарушений свидетельствует о низкой эффективности прежних санкций и увеличивает риски для граждан при нахождении у воды. Ранее инициатива получила поддержку администрации Гатчинского муниципального округа и Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».

Теги

Ленобласть Закс ЛО
Новости Социум Главное

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

Вам будет интересно
Жители Ленобласти все чаще выбирают электронные квитанции
В Ленобласти 38% клиентов ЕИРЦ ЛО уже используют электронные квитанции за коммунальные услуги. Это данные компании по итогам апреля 2026 года. Около 6...
27.05.2026
111

Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

Теги

электроэнергия коммунальные тарифы Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться