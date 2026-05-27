Депутаты Ленобласти уточнили порядок выплаты единовременного пособия при рождении ребёнка

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью 2.2 областного Социального кодекса. 

Изменения уточняют действующую норму о праве на единовременное пособие при рождении ребёнка (детей) после 12 ноября 2025 года. Теперь пособие предоставляется при условии, что запись акта о рождении произведена в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области. Также уточняется норма, касающаяся единовременного пособия на приобретение товаров для беременных: выплата предоставляется женщинам, срок беременности которых составляет 30 и более недель. В законе будет прописано, что в этом случае после рождения ребёнка (детей) предоставляется оставшаяся часть пособия — фактически эта мера поддержки уже действует в регионе.

Во втором чтении ряд поправок в текст законопроекта внесла председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко («Единая Россия»). Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2025 года.

Голосование проходило с учётом внесённых поправок. В первом чтении законопроект был одобрен 29 апреля.

В Ленобласти смягчили условия получения льгот на электроэнергию

Теперь задолженность за электричество, появившаяся с 1 января по 1 июня 2026 года, не станет препятствием для получения льготы.

С 24 мая в Ленинградской области вступил в силу областной закон, который расширяет возможности для получения льготных тарифов на электроэнергию.

Согласно документу, теперь наличие задолженности по оплате электроэнергии, возникшей в период с 1 января по 1 июня 2026 года, не является препятствием для получения льготы. Ранее учитывались долги, накопленные с января по март 2026 года. При этом важным условием предоставления льготы остается полное отсутствие долгов за 2025 год и предшествующие периоды.

Основные параметры закона остались неизменными. Льготный тариф для второго диапазона потребления приравнивается к первому (минимальному) и распространяется на объемы до 4 500 кВт/ч в месяц. Кроме того, расширен список лиц, чье проживание в домовладении дает право на льготу. Для сохранения сохранения льготы необходимо ежемесячно передавать показания приборов учета до 25 числа.

Перерасчет по обновленным правилам будет произведен с 1 января 2026 года. Срок действия закона ограничен 1 октября 2026 года. 

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
