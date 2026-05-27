На очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью 2.2 областного Социального кодекса.

Изменения уточняют действующую норму о праве на единовременное пособие при рождении ребёнка (детей) после 12 ноября 2025 года. Теперь пособие предоставляется при условии, что запись акта о рождении произведена в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области. Также уточняется норма, касающаяся единовременного пособия на приобретение товаров для беременных: выплата предоставляется женщинам, срок беременности которых составляет 30 и более недель. В законе будет прописано, что в этом случае после рождения ребёнка (детей) предоставляется оставшаяся часть пособия — фактически эта мера поддержки уже действует в регионе.

Во втором чтении ряд поправок в текст законопроекта внесла председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко («Единая Россия»). Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2025 года.

Голосование проходило с учётом внесённых поправок. В первом чтении законопроект был одобрен 29 апреля.

