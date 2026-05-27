Приозерская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего водителя, ранее задержанного за пьяную езду.

По материалам дела, 5 апреля 2026 года в Приозерском районе Ленинградской области сотрудники ГАИ остановили автомобиль «ИЖ 2126-030» на автодороге А-121 для проверки документов. В ходе общения с водителем инспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование. Результаты теста показали наличие алкоголя в организме нарушителя.

Оказалось, что ранее обвиняемый уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение, однако снова сел пьяным за руль. В результате на местного жителя завели уголовное дело.

В рамках следствия на автомобиль нарушителя был наложен арест для последующей конфискации.