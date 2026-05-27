Регион примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

В Ленинградской области выбрали восемь проектов, которые представят регион на Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Подготовка к конкурсу, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заняла около полугода. Над разработкой концепций трудились профессиональные архитектурные бюро и проектировщики во взаимодействии с местными жителями. Как подчеркнул глава региона, ключевыми приоритетами при создании проектов стали функциональность, сохранение исторического наследия, долговечность материалов и внедрение современных цифровых решений.

В число проектов, которые представят регион в конкурсе, вошли «Зелёный променад» в Подпорожье, включающий свадебное пространство с ротондой, и проект «Морской фасад» в Выборге с уникальной световой инсталляцией «Тень трамвая». В Приозерске благоустройство будет опираться на исторические мотивы крепости Корела, в Волосово — на фарфоровые элементы, отражающие историю района. В Сосновом Бору оборудуют ботанический сад, трансформирующийся зимой в каток, а в Кингисеппе делает ставку на развитие спортивной инфраструктуры.

«Ещё — променад в Тельмана, который соединит Ленобласть с Петербургом, и набережную реки Тосна с пешеходными мостами и инфостендами о железной дороге, на которую открывается прекрасный вид из поездов ОЖД для 21 миллиона путешественников в год», — отметил губернатор.

Курируемые проекты комитетом по ЖКХ Ленобласти и Центром компетенций уже направлены на федеральный этап конкурса.