weather 10.4°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / Поездка за пиццей на машине клиента обернулась для двух сотрудников шиномонтажа уголовным делом

Новости Происшествия

Поездка за пиццей на машине клиента обернулась для двух сотрудников шиномонтажа уголовным делом

Двое бывших работников шиномонтажа предстанут перед судом за угон чужого автомобиля.

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 24-летнего жителя Ленинградской области и 29-летнего петербуржца. Мужчины обвиняются в угоне автомобиля без цели хищения. 

По материалам дела, экс-сотрудники шиномонтажа решили съездить за пиццей на автомобилем Hyundai Getz, который принадлежал клиенту. Однако по пути приятели повредили заднее правое крыло и бампер машины. Владелец мастерской вскоре обнаружил факт использования чужого транспорта и заявил об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Вам будет интересно
16-летний студент устроил «гонки» с полицией в Тихвине
В ночь на 26 мая сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль «Митсубиси Лансер» в Тихвине, однако водитель проигнорировал требования...
27.05.2026
164

Теги

угон уголовное дело Петербург
Новости Социум

Ленобласть направит 8 проектов благоустройства на всероссийский конкурс

Регион примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Ленобласть направит 8 проектов благоустройства на всероссийский конкурс - Регион примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических посел
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области выбрали восемь проектов, которые представят регион на Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Подготовка к конкурсу, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заняла около полугода. Над разработкой концепций трудились профессиональные архитектурные бюро и проектировщики во взаимодействии с местными жителями. Как подчеркнул глава региона, ключевыми приоритетами при создании проектов стали функциональность, сохранение исторического наследия, долговечность материалов и внедрение современных цифровых решений.

В число проектов, которые представят регион в конкурсе, вошли «Зелёный променад» в Подпорожье, включающий свадебное пространство с ротондой, и проект «Морской фасад» в Выборге с уникальной световой инсталляцией «Тень трамвая». В Приозерске благоустройство будет опираться на исторические мотивы крепости Корела, в Волосово — на фарфоровые элементы, отражающие историю района. В Сосновом Бору оборудуют ботанический сад, трансформирующийся зимой в каток, а в Кингисеппе делает ставку на развитие спортивной инфраструктуры. 

«Ещё — променад в Тельмана, который соединит Ленобласть с Петербургом, и набережную реки Тосна с пешеходными мостами и инфостендами о железной дороге, на которую открывается прекрасный вид из поездов ОЖД для 21 миллиона путешественников в год», — отметил губернатор.

Курируемые проекты комитетом по ЖКХ Ленобласти и Центром компетенций уже направлены на федеральный этап конкурса.

Вам будет интересно
В Ленобласти учрежден специальный приз для победителей на фестивале детского экологического кино
На очередном заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47...
27.05.2026
110

Теги

Александр Дрозденко Конкурсы в Ленобласти Благоустройство в Ленобласти

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться