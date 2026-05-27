weather 10.4°
$ 71.67
83.30

Главная / Новости / Ленинградские медики спасли маму троих детей в предынфарктном состоянии

Новости Социум

Ленинградские медики спасли маму троих детей в предынфарктном состоянии

При обследовании женщины врачи обнаружили у нее почти полную закупорку правой коронарной артерии.

Во Всеволожской клинической больнице спасли 41-летнюю пациентку, чье состояние было критическим из-за почти полной закупорки коронарной артерии. 

Местная жительница, воспитывающая троих детей, длительное время игнорировала тревожные симптомы сердечно-сосудистого заболевания. Пациентка жаловалась на периодические боли в груди при физических нагрузках и скачки артериального давления. Несмотря на рекомендации медиков, женщина постоянно откладывала госпитализацию.

После экстренного поступления в стационар врачи провели женщине коронарографию, которая выявила почти полную закупорку правой коронарной артерии. Она была сужена атеросклеротической бляшкой на 99%, что грозило обширным инфарктом. Кардиолог Исмаил Ибрагимов принял решение о проведении операции.

С помощью специального баллона суженный участок был расширен, после чего медики установили стент — металлический каркас, предотвращающий повторное закрытие сосуда. На данный момент состояние пациентки стабильное, ее жизни больше ничего не угрожает. 

Вам будет интересно
Петербуржец едва не умер от инсульта в 38 лет: КТ показало неожиданное
Петербургские врачи спасли молодого мужчину с редкой формой инсульта. Фото: Комздрав Санкт-Петербурга Врачи Александровской больницы провели сложную о...
23.05.2026
1061

Фото на миниатюре: magnific

Теги

всеволожск врачи инфаркт
Новости Социум

Ленобласть направит 8 проектов благоустройства на всероссийский конкурс

Регион примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях.

Ленобласть направит 8 проектов благоустройства на всероссийский конкурс - Регион примет участие во Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических посел
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Ленинградской области выбрали восемь проектов, которые представят регион на Всероссийском конкурсе благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Подготовка к конкурсу, который проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», заняла около полугода. Над разработкой концепций трудились профессиональные архитектурные бюро и проектировщики во взаимодействии с местными жителями. Как подчеркнул глава региона, ключевыми приоритетами при создании проектов стали функциональность, сохранение исторического наследия, долговечность материалов и внедрение современных цифровых решений.

В число проектов, которые представят регион в конкурсе, вошли «Зелёный променад» в Подпорожье, включающий свадебное пространство с ротондой, и проект «Морской фасад» в Выборге с уникальной световой инсталляцией «Тень трамвая». В Приозерске благоустройство будет опираться на исторические мотивы крепости Корела, в Волосово — на фарфоровые элементы, отражающие историю района. В Сосновом Бору оборудуют ботанический сад, трансформирующийся зимой в каток, а в Кингисеппе делает ставку на развитие спортивной инфраструктуры. 

«Ещё — променад в Тельмана, который соединит Ленобласть с Петербургом, и набережную реки Тосна с пешеходными мостами и инфостендами о железной дороге, на которую открывается прекрасный вид из поездов ОЖД для 21 миллиона путешественников в год», — отметил губернатор.

Курируемые проекты комитетом по ЖКХ Ленобласти и Центром компетенций уже направлены на федеральный этап конкурса.

Вам будет интересно
В Ленобласти учрежден специальный приз для победителей на фестивале детского экологического кино
На очередном заседании ЗакСобрания Ленобласти депутаты единогласно проголосовали за учреждение специального приза для победителя номинации «Команда 47...
27.05.2026
110

Теги

Александр Дрозденко Конкурсы в Ленобласти Благоустройство в Ленобласти

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться