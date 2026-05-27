При обследовании женщины врачи обнаружили у нее почти полную закупорку правой коронарной артерии.

Во Всеволожской клинической больнице спасли 41-летнюю пациентку, чье состояние было критическим из-за почти полной закупорки коронарной артерии.

Местная жительница, воспитывающая троих детей, длительное время игнорировала тревожные симптомы сердечно-сосудистого заболевания. Пациентка жаловалась на периодические боли в груди при физических нагрузках и скачки артериального давления. Несмотря на рекомендации медиков, женщина постоянно откладывала госпитализацию.

После экстренного поступления в стационар врачи провели женщине коронарографию, которая выявила почти полную закупорку правой коронарной артерии. Она была сужена атеросклеротической бляшкой на 99%, что грозило обширным инфарктом. Кардиолог Исмаил Ибрагимов принял решение о проведении операции.

С помощью специального баллона суженный участок был расширен, после чего медики установили стент — металлический каркас, предотвращающий повторное закрытие сосуда. На данный момент состояние пациентки стабильное, ее жизни больше ничего не угрожает.

