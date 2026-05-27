В Ленобласти 16-летний подросток ответит за террористический акт

Сразу два уголовных дела завели на юношу за преступления террористического характера. 

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела против 16-летнего юноши, обвиняемого в поджоге вышки сотовой связи и подготовке диверсии на электрической подстанции.

Как передает Следственный комитет по региону, юноша обвиняется в совершении преступлений террористической направленности. По версии следствия, юноша был завербован в ноябре 2025 года через мессенджер неизвестными лицами. Они предложили ему денежное вознаграждение в криптовалюте за совершение диверсий.

Первой целью злоумышленников стала вышка сотовой связи в деревне Даймище Гатчинского округа. Подросток выполнил указание, в результате чего объект был серьезно поврежден. Затем обвиняемый начал подготовку к поджогу электрической подстанции, однако молодой человек был задержан сотрудниками полиции.

На данный момент расследование завершен. Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Новости Происшествия

Более 70 аварий произошло в Ленобласти за вторник

В результате ДТП есть пострадавшие.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 76 аварий. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции по региону. 

В результате двух аварий травмы получили два человека, включая ребенка. Погибших нет.

В Петербурге за тот же период произошло 259 аварий, в которых пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний.

