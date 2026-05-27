Россиянку, которая закурила кальян на пасхальном куличе, приговорили к реальному лишению свободы. Ближайшие 3 года и 25 дней девушка проведет в колонии.

Как сообщает РИА Новости, строгий приговор уроженке Мордовии вынес Мещанский суд Москвы. По материалам уголовного дела, в апреле 2026 года осужденная сделала кальян на куличе в одном из баров, а затем выложила об этом пост в соцсетях, но подписчики не оценили публикацию девушки.

После массовой критики общественности девушка удалила пост и принесла извинения. Однако от уголовной ответственности это ее не спасло. На россиянку завели дело о нарушении прав на свободу совести и вероисповеданий.

Ранее осужденная уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Тогда она отделалась условным сроком.