В выходные, 30 и 31 мая, на Финляндском направлении будут запущены дополнительные электрички в связи с празднованием Троицы.

Дополнительные рейсы будут ходить по направлениям Петербург — Парголово и Петербург — Мельничный Ручей, сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

30 мая с Финляндского вокзала в сторону Парголово отправятся электрички в 09:01, 09:55, 10:55, 13:28; в сторону станции Мельничный Ручей — в 09:40 и 11:09. Также будут курсировать дополнительные поезда в обратном направлении.

В воскресенье, 31 мая, из Петербурга в сторону Мельничного Ручья составы отправятся в 09:13, 09:40, 10:18, 11:09, в Парголово — в 09:01, 10:55, 13:28. Обновленный график будет у поездов в обратном направлении.

Вам будет интересно С июля прямые рейсы из Дубая в Петербург станут ежедневными Авиакомпания Emirates увеличит число прямых рейсов в Петербург и в РФ в целом в преддверии летнего сезона, сообщили в пресс-службе Ассоциации туропера...

С подробным расписанием пригородных поездов Октябрьской железной дороги можно ознакомиться на станциях и вокзалах и в мобильных приложениях.