Дополнительные электрички запустят из Петербурга в Парголово и Мельничный Ручей

Новости Социум

Дополнительные электрички запустят из Петербурга в Парголово и Мельничный Ручей

В выходные, 30 и 31 мая, на Финляндском направлении будут запущены дополнительные электрички в связи с празднованием Троицы.

Фото: freepik

Дополнительные рейсы будут ходить по направлениям Петербург — Парголово и Петербург — Мельничный Ручей, сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

30 мая с Финляндского вокзала в сторону Парголово отправятся электрички в 09:01, 09:55, 10:55, 13:28; в сторону станции Мельничный Ручей — в 09:40 и 11:09. Также будут курсировать дополнительные поезда в обратном направлении.

В воскресенье, 31 мая, из Петербурга в сторону Мельничного Ручья составы отправятся в 09:13, 09:40, 10:18, 11:09, в Парголово — в 09:01, 10:55, 13:28. Обновленный график будет у поездов в обратном направлении.

С подробным расписанием пригородных поездов Октябрьской железной дороги можно ознакомиться на станциях и вокзалах и в мобильных приложениях.

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Фото: magnific.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.

