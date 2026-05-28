Минздрав России работает над законопроектом, который обяжет аптеки продавать рецептурные лекарственные препараты только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в Совете Федерации.

По словам Самойловой, сейчас в стране есть случаи, когда рецептурные препараты продают без предъявления рецепта. Законопроект должен привязать продажу препаратов к электронному рецепту. Регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств.

Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта. Напомним, за продажу рецептурных лекарств без рецепта предусмотрен штраф: 30 тысяч рублей — в общем случае, 200 тысяч рублей — если препарат относится к предметно-количественному учету.