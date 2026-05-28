weather 4.9°
$ 70.90
82.72

Главная / Новости / Минздрав намерен запретить продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта

Новости Социум Главное

Минздрав намерен запретить продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта

Минздрав России работает над законопроектом, который обяжет аптеки продавать рецептурные лекарственные препараты только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова в Совете Федерации.

Минздрав намерен запретить продажу рецептурных лекарств без электронного рецепта - Минздрав России работает над законопроектом, который обяжет аптеки продавать рецептурные лекарственн
Фото: freepik/aleksandarlittlewolf.

По словам Самойловой, сейчас в стране есть случаи, когда рецептурные препараты продают без предъявления рецепта. Законопроект должен привязать продажу препаратов к электронному рецепту. Регулироваться это будет через систему мониторинга движения лекарств.

Если законопроект будет принят, будет невозможно купить рецептурный лекарственный препарат без электронного рецепта. Напомним, за продажу рецептурных лекарств без рецепта предусмотрен штраф: 30 тысяч рублей — в общем случае, 200 тысяч рублей — если препарат относится к предметно-количественному учету.

Вам будет интересно
В России ужесточили правила продажи трех лекарственных препаратов
Министерство здравоохранения РФ ужесточило правила продажи продажи трех лекарственных препаратов. Фото: pxhere Теперь эти лекарства включены в перечен...
13.04.2026
2120

Теги

аптека Рецептурные препараты лекарства минздрав
Новости outside

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли

Земля стала замедляться такими темпами, которых не было на протяжении последних 3,6 млн лет. Об этом сообщает портал BBC Science Focus со ссылкой на исследование ученых из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Ученые заявили о рекордном замедлении вращения Земли - Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения клима
Фото: magnific.

«Скорость, с которой удлиняются наши дни, сейчас является «беспрецедентной» за 3,6 млн лет геологической истории. <...> На протяжении всего этого периода времени выделяется один момент: сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, чтобы вычислить колебания уровня моря в прошлом и на основе этих данных рассчитать скорость вращения Земли. Основной причиной замедления вращения ученые называют таяние полярных ледников из-за изменения климата.

Вам будет интересно
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Граница между Финляндией и Россией может быть открыта только после того, как Хельсинки получит уверенность, что Москва не использует иммигрантов или б...
25.05.2026
1058

Теги

земля ученые

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться