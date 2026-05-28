В Ленинградской области судебные приставы провели профилактические мероприятия в отношении юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. По итогам проверок общая сумма уплаченных штрафов составила 750 тысяч рублей.

Было проведено 126 профилактических мероприятий, в результате которых составлено 16 протоколов об административных правонарушениях. К ответственности привлечены три микрофинансовые организации, девять банков и три коллекторских агентства.

Пресс-служба УФССП России по ЛО напоминает, что о неправомерных действиях коллекторов можно сообщить судебным приставам. Обращение можно направить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.