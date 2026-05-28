В Приморском районе Петербурга следственные органы расследуют уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней.
По ходатайству следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ГСУ СК России по Петербургу призывает всех, кто обладает информацией о других преступлениях, совершенных обвиняемым, или кто стал жертвой его противоправных действий, обращаться по телефону 8(812) 340-50-34 или по адресу: Петербург, Приморский проспект, дом 31-б.