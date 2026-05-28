В ходе СВО погибли два жителя Киришского района Ленобласти Андрей Гусаренко и Михаил Косоногов.

Церемония прощания с бойцами состоится 29 мая в МДЦ «Восход» в Киришах.

«Выражаем самые искренние соболезнования семьям Андрея Николаевича и Михаила Витальевича. Мы разделяем ваше горе и готовы быть рядом в этот трудный час», - говорится в сообщении Фонда «Линия Добра».