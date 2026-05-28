Жительница Ленобласти пойдет под суд за укус полицейского

Новости Происшествия

Жительница Ленобласти пойдет под суд за укус полицейского

Женщина напала на правоохранителя во время досмотра.

Жительница Приозерского района Ленинградской области предстанет перед судом за укус полицейского. Расследование уголовного дела против женщины завершено.

Как передает областная прокуратура, инцидент произошел 24 апреля 2026 года. При личном досмотре выпившая женщина напала на сотрудника полиции, укусив его за предплечье. По данному факту против агрессорши было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 318 УК РФ.

«Городская прокуратура признала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Приозерский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

Приозерский район нападение на полицейского
Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера

В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.

Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера
Фото: Соцсети

В Карелии отдыхающие спасли обессиленного детеныша нерпы, который был найден на берегу Ладожского озера. Сейчас малыш находится в заботливых руках специалистов в Петербурге.

Туристы обнаружили истощенное животное в Лахденпохском районе. Поняв, что малыш находится в беде, люди связались со специалистами Фонда друзей балтийской нерпы. Следуя рекомендациям, туристы бережно перенесли нерпу с дикого участка и  временно поместили в небольшое углубление.

Прибытия транспорта из Петербурга нерпочка ожидала в яме (чтоб не убежала и не потерялась). Поливание из чайника нужно было для охлаждения животного перед транспортировкой», – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится под присмотром.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы
Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

"Фонд друзей балтийской нерпы" Ладожское озеро Спасение животных

