Женщина напала на правоохранителя во время досмотра.
Жительница Приозерского района Ленинградской области предстанет перед судом за укус полицейского. Расследование уголовного дела против женщины завершено.
Как передает областная прокуратура, инцидент произошел 24 апреля 2026 года. При личном досмотре выпившая женщина напала на сотрудника полиции, укусив его за предплечье. По данному факту против агрессорши было возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 318 УК РФ.
«Городская прокуратура признала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено в Приозерский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.