Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства с предложением перейти по ссылке для оплаты «штрафа со скидкой». Однако по этой ссылке мошенники перехватывают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Гаврилов рекомендует при сомнениях проверять, проводилось ли контрольное надзорное мероприятие в отношении участка. Сведения публикуются в едином реестре контрольно-надзорных мероприятий (ЕРКНМ). Если участок там не значится, а постановление пришло, это является фальсификацией. Он также посоветовал обращаться в территориальные органы Росреестра.

