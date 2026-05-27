Новости Социум

Мошенники начали «штрафовать» дачников за заброшенные участки

Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Фото: magnific.

Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства с предложением перейти по ссылке для оплаты «штрафа со скидкой». Однако по этой ссылке мошенники перехватывают доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Гаврилов рекомендует при сомнениях проверять, проводилось ли контрольное надзорное мероприятие в отношении участка. Сведения публикуются в едином реестре контрольно-надзорных мероприятий (ЕРКНМ). Если участок там не значится, а постановление пришло, это является фальсификацией. Он также посоветовал обращаться в территориальные органы Росреестра.

Ранее Росреестр назвал признаки заброшенного участка.

Спасатели освободили чайку, запутавшуюся в рыбацких снастях в Ломоносове

В Ломоносове спасатели ПСП «Красная горка» освободили чайку, которая запуталась в рыбацких снастях.

Видео: ПСП «Красная горка», ВК

Отдыхающие обнаружили раненную чайку на берегу. Выяснилось, что ее крылья и лапы были стянуты леской и осколками от сломанного спиннинга. По словам очевидцев, незадолго до этого на этом месте рыбачил человек, который, по всей видимости, оставил после себя мусор.

Спасатели пришли на помощь пострадавшей птице и освободили ее.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
