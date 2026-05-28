За минувшую неделю в медучреждения Петербурга и Ленобласти с жалобами на укусы клещей обратились 1820 человек. Об этом 28 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Почти 62% обращений пришлись на Петербург, оставшиеся 38,5% — на Ленобласть. Больше всего жалоб в Северной столице поступило от жителей пушкинскго, Курортного и Выборгского районов. В 47-м регионе тем временем в лидерах оказались Тихвинский, Всеволожский и Волховский районы.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 71 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 43 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

