Более 1800 жителей Петербурга и Ленобласти покусали клещи за неделю

Более 1800 жителей Петербурга и Ленобласти покусали клещи за неделю

Почти 40% от общего числа обращений пришлись на Ленобласть.

За минувшую неделю в медучреждения Петербурга и Ленобласти с жалобами на укусы клещей обратились 1820 человек. Об этом 28 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Почти 62% обращений пришлись на Петербург, оставшиеся 38,5% — на Ленобласть. Больше всего жалоб в Северной столице поступило от жителей пушкинскго, Курортного и Выборгского районов. В 47-м регионе тем временем в лидерах оказались Тихвинский, Всеволожский и Волховский районы.

«В рамках плановой прививочной кампании против клещевого энцефалита привито более 71 тыс. жителей Санкт-Петербурга и более 43 тыс. жителей Ленобласти», — добавили в ведомстве.

Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера

В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.

В Карелии отдыхающие спасли обессиленного детеныша нерпы, который был найден на берегу Ладожского озера. Сейчас малыш находится в заботливых руках специалистов в Петербурге.

Туристы обнаружили истощенное животное в Лахденпохском районе. Поняв, что малыш находится в беде, люди связались со специалистами Фонда друзей балтийской нерпы. Следуя рекомендациям, туристы бережно перенесли нерпу с дикого участка и  временно поместили в небольшое углубление.

Прибытия транспорта из Петербурга нерпочка ожидала в яме (чтоб не убежала и не потерялась). Поливание из чайника нужно было для охлаждения животного перед транспортировкой», – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится под присмотром.

