В Ленобласти выбрали лучшие районы в рамках «Рейтинга 47»

Сланцевский и Тихвинский районы стали лидерами регионального рейтинга эффективности работы администраций.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В Ленинградской области подведены итоги работы глав муниципальных районов и округов за первый квартал 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Комплексная оценка охватывала восемь ключевых направлений деятельности: состояние экономики и жилищно-коммунального хозяйства, социальную сферу, экологическую безопасность, правопорядок и ряд других. В лидерах оказались Сланцевский и Тихвинский районы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил расширить критерии оценки деятельности местных администраций, включив в рейтинг параметры, касающиеся благоустройства и обращения с отходами. Речь о состоянии контейнерных площадок, наличии систем фото- и видеоконтроля, а также чистоте придомовых территорий. 

Целесообразно проводить соответствующие опросы населения, в том числе с использованием мобильных приложений, и учитывать обращения граждан», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Истощенную маленькую нерпу спасли туристы на берегу Ладожского озера

В ожидании помощи специалистов туристы поливали нерпенка водой из чайника.

Фото: Соцсети

В Карелии отдыхающие спасли обессиленного детеныша нерпы, который был найден на берегу Ладожского озера. Сейчас малыш находится в заботливых руках специалистов в Петербурге.

Туристы обнаружили истощенное животное в Лахденпохском районе. Поняв, что малыш находится в беде, люди связались со специалистами Фонда друзей балтийской нерпы. Следуя рекомендациям, туристы бережно перенесли нерпу с дикого участка и  временно поместили в небольшое углубление.

Прибытия транспорта из Петербурга нерпочка ожидала в яме (чтоб не убежала и не потерялась). Поливание из чайника нужно было для охлаждения животного перед транспортировкой», – рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, он находится под присмотром.

Фото: Фонд друзей балтийской нерпы

