Сланцевский и Тихвинский районы стали лидерами регионального рейтинга эффективности работы администраций.

В Ленинградской области подведены итоги работы глав муниципальных районов и округов за первый квартал 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Комплексная оценка охватывала восемь ключевых направлений деятельности: состояние экономики и жилищно-коммунального хозяйства, социальную сферу, экологическую безопасность, правопорядок и ряд других. В лидерах оказались Сланцевский и Тихвинский районы.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил расширить критерии оценки деятельности местных администраций, включив в рейтинг параметры, касающиеся благоустройства и обращения с отходами. Речь о состоянии контейнерных площадок, наличии систем фото- и видеоконтроля, а также чистоте придомовых территорий.

Целесообразно проводить соответствующие опросы населения, в том числе с использованием мобильных приложений, и учитывать обращения граждан», — отметил губернатор Александр Дрозденко.