Новости Социум

Эксперт рассказал, кто может унаследовать пенсию умершего родственника

Отдельные категории россиян могут получить в наследство пенсионные накопления, не выплаченные родственнику при жизни.

В случае смерти родственника, россияне могут унаследовать начисленную, но не выплаченную ему при жизни пенсию, доплаты и в ряде случаев даже накопительную часть. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Владимир Шапенко.

Правом наследования пенсии покойного родственника обладают нетрудоспособные члены его семьи, проживавшие с ним. То же касается социальных доплат к пенсиям.

"Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, но она есть не у каждого. Остаток накоплений можно унаследовать в виде единовременной выплаты, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части — определил период, в течение которого он будет получать выплату. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток, — пояснил эксперт.

Если умерший родственник был военным пенсионером, невыплаченная ему пенсия начисляется членам семьи отдельно от другого наследуемого имущества.

В России планируют изменить механизм расчета тарифов на техосмотр

С таким предложением выступили в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект, предлагающий новый механизм расчета стоимости техосмотра. Об этом сообщает  Aif.ru.

Ведомство планирует сделать процесс ценообразования более гибким, активно вовлекая в него операторов ТО. Сейчас регионы определяют тарифы на основе данных о расходах компаний, таких как аренда, зарплаты и стоимость оборудования.

Однако такая практика расчета требует согласие не менее 50% операторов в регионе. В случае недобора квоты цена индексируется исключительно с учетом инфляции. ФАС предлагает снизить этот порог до 35%, что должно стимулировать операторов к более активному предоставлению отчетности.

Также документом предлагается установить минимальный ценовой порог. Если бизнес откажется участвовать в расчетах, стоимость проверки одного легкового автомобиля составит не менее 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, ФАС планирует в целом пересмотреть тарифы Действующий лимит для легковых авто, составляющий 913 рублей, предлагается увеличить до 1155 рублей. При этом из расчетов будут исключены 500-рублевая госпошлина за электронную диагностическую карту и НДС.

