В случае смерти родственника, россияне могут унаследовать начисленную, но не выплаченную ему при жизни пенсию, доплаты и в ряде случаев даже накопительную часть. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Владимир Шапенко.

Правом наследования пенсии покойного родственника обладают нетрудоспособные члены его семьи, проживавшие с ним. То же касается социальных доплат к пенсиям.

"Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, но она есть не у каждого. Остаток накоплений можно унаследовать в виде единовременной выплаты, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части — определил период, в течение которого он будет получать выплату. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток, — пояснил эксперт.

Если умерший родственник был военным пенсионером, невыплаченная ему пенсия начисляется членам семьи отдельно от другого наследуемого имущества.

