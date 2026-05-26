Когда в июне ждать детских пособий и пенсий: график выплат

Новости Социум

Когда в июне ждать детских пособий и пенсий: график выплат

СФР опубликовал график выплат на июнь 2026 года.

Социальный фонд России  представил график выплат пособий и пенсий на июнь 2026 года. В ведомстве напоминают, что если установленная дата зачисления выпадает на выходной или праздничный день, средства поступают на счета получателей заранее.

Для тех, кто получает выплаты через кредитные организации, установлен следующий порядок: 3 июня поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособия по беременности и родам, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, а также пособия на детей военнослужащих.

Выплата из средств материнского капитала будет произведена 5 июня, а 8 июня — пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей. Выплата пенсий через банки запланирована на 5, 10, 18 и 22 июня. Гражданам, получающим средства через отделения Почты России, выплаты будут доставляться в период с 4 по 30 июня в соответствии с графиком работы вашего почтового отделения.

В Соцфонде напомнили, что зачисление средств на счета осуществляется в течение всего рабочего дня, поэтому при отсутствии поступлений в утренние часы Фонд рекомендует дождаться окончания дня.

В Гатчинском округе очистили берега реки после вмешательства прокуратуры

Природоохранная прокуратура добилась ликвидации свалки на берегах реки Колпанской.

В Гатчинском округе Ленинградской области очистили берега реки Колпанской после вмешательства прокуратуры.

Проверка ведомства, инициированная после жалобы местного жителя, подтвердила нарушения экологического законодательства. Сотрудники природоохранной прокуратуры обнаружили, что прибрежная полоса реки в районе деревни Малые Колпаны и микрорайона Аэродром была загрязнена бытовыми и производственными отходами.

«По результатам проверки природоохранной прокуратурой приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время работы по уборке мусора с прибрежной зоны, береговой полосы и акватории реки Колпанская завершены», — заявили в ведомстве.

