Визит президента России в Казахстан ознаменовал новый этап сотрудничества между державами, заявил сенатор.

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В центре внимания лидеров держав оказались масштабные инициативы, в том числе в сфере транспорта и логистики. Как заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, встреча государственных лидеров ознаменовала новый этап сотрудничества между странами.

«Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники. Нас объединяет не только общая граница, которая является самой протяженной для обеих сторон. Москва и Астана сумели сохранить и приумножить потенциал, доставшийся от прошлых поколений», — цитирует Сергея Перминова Оnline47.

Сенатор подчеркнул, что динамика сотрудничества между странами подтверждается цифрами. По итогам прошлого года товарооборот между государствами составил 27,4 млрд долларов, при этом Россия удерживает лидирующие позиции в структуре импорта Казахстана. Сотрудничество государств охватывает критически важные отрасли — от реализации масштабных энергетических проектов, включая планы по строительству АЭС, до тесной интеграции в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

«ОДКБ, как и ЕАЭС, вносит свой положительный вклад в стабильное развитие наших стран. Они уже доказали свою эффективность, сделали наши государства богаче и сильнее», — добавил сенатор.