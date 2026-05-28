Новости Социум

Сергей Перминов: Россия и Казахстан укрепляют многолетнее партнерство

Визит президента России в Казахстан ознаменовал новый этап сотрудничества между державами, заявил сенатор.

Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В центре внимания лидеров держав оказались масштабные инициативы, в том числе в сфере транспорта и логистики. Как заявил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, встреча государственных лидеров ознаменовала новый этап сотрудничества между странами.

«Россия и Казахстан — стратегические партнеры и союзники. Нас объединяет не только общая граница, которая является самой протяженной для обеих сторон. Москва и Астана сумели сохранить и приумножить потенциал, доставшийся от прошлых поколений», — цитирует Сергея Перминова Оnline47.

Сенатор подчеркнул, что динамика сотрудничества между странами подтверждается цифрами. По итогам прошлого года товарооборот между государствами составил 27,4 млрд долларов, при этом Россия удерживает лидирующие позиции в структуре импорта Казахстана. Сотрудничество государств охватывает критически важные отрасли — от реализации масштабных энергетических проектов, включая планы по строительству АЭС, до тесной интеграции в рамках ОДКБ и ЕАЭС. 

«ОДКБ, как и ЕАЭС, вносит свой положительный вклад в стабильное развитие наших стран. Они уже доказали свою эффективность, сделали наши государства богаче и сильнее», — добавил сенатор.

Новости Социум

В Ленобласти согласовали концепцию развития Романовского поселения

Градсовет утвердил новую редакцию генплана населенного пункта.

Фото: Комитет по строительству Ленобласти

Градостроительный совет Ленинградской области утвердил новую редакцию генплана Романовского поселения во Всеволожском районе. Документом предусматрена активная жилая застройка и развитие социальной инфраструктуры. Об этом 29 мая рассказали в Комитете по строительству региона.

На сегодняшний день в поселении проживает около 10 тысяч человек, однако эксперты прогнозируют к 2045 году рост численности населения в три раза. Согласно утвержденному плану, общий жилой фонд планируется расширить до 971,5 тысячи квадратных метров. Основная доля приходится на новое строительство, объем которого составит 717 тысяч квадратных метров. 

Также проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры. В поселении планируют построить детские сады на 1 755 мест и школы, рассчитанные на 2 960 учащихся. Среди других проектов: школа искусств, спортивная школа, а также сеть библиотек, современных спортзалов и бассейнов. 

