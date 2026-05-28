Жители Ленобласти могут управлять данными о своем жилье в режиме онлайн

Ленинградцам рассказали о возможностях «Единого личного кабинета жителя Ленинградской области».

В Ленинградской области работает сервис «Единый личный кабинет жителя» (ЕЛК ЛО), позволяющий собственникам и нанимателям дистанционно управлять информацией о своем жилом помещении.

Основным преимуществом системы является интеграция с подсистемой «Поквартирная карта Ленобласти». Пользователи могут самостоятельно контролировать и обновлять сведения в жилищном документе, который фактически заменяет привычную справку по форме №9. В личном кабинете доступна актуализация данных о характеристиках объекта недвижимости, составе зарегистрированных лиц и их правах. 

Процесс подключения к системе максимально прост. Для начала работы достаточно перейти на официальный портал elklo.lenreg.ru и пройти процедуру авторизации через учетную запись портала «Госуслуги». После входа в систему пользователь получает полный функционал для управления данными своего жилого помещения.

В Петербурге подросток оставил пенсионера без крупной суммы денег

Юноша по указанию мошенников забрал у 92-летнего мужчины накопления. Теперь против несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержан 17-летний местный житель за мошенничество. Юноша забрал у 92-летнего пенсионера 900 тысяч рублей и скрылся.

Как сообщили в региональном управлении МВД, с заявлением в полицию пенсионер обратился 13 мая. Со слов мужчины, с ним связались неизвестные и убедили передать курьеру свои накопления.

В минувшую среду, 27 мая, оперативники установили помощника мошенников. Им оказался 17-летний подросток. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 

