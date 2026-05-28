Ленинградцам рассказали о возможностях «Единого личного кабинета жителя Ленинградской области».

В Ленинградской области работает сервис «Единый личный кабинет жителя» (ЕЛК ЛО), позволяющий собственникам и нанимателям дистанционно управлять информацией о своем жилом помещении.

Основным преимуществом системы является интеграция с подсистемой «Поквартирная карта Ленобласти». Пользователи могут самостоятельно контролировать и обновлять сведения в жилищном документе, который фактически заменяет привычную справку по форме №9. В личном кабинете доступна актуализация данных о характеристиках объекта недвижимости, составе зарегистрированных лиц и их правах.

Процесс подключения к системе максимально прост. Для начала работы достаточно перейти на официальный портал elklo.lenreg.ru и пройти процедуру авторизации через учетную запись портала «Госуслуги». После входа в систему пользователь получает полный функционал для управления данными своего жилого помещения.