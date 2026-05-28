С таким предложением выступили в ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект, предлагающий новый механизм расчета стоимости техосмотра. Об этом сообщает Aif.ru.

Ведомство планирует сделать процесс ценообразования более гибким, активно вовлекая в него операторов ТО. Сейчас регионы определяют тарифы на основе данных о расходах компаний, таких как аренда, зарплаты и стоимость оборудования.

Однако такая практика расчета требует согласие не менее 50% операторов в регионе. В случае недобора квоты цена индексируется исключительно с учетом инфляции. ФАС предлагает снизить этот порог до 35%, что должно стимулировать операторов к более активному предоставлению отчетности.

Также документом предлагается установить минимальный ценовой порог. Если бизнес откажется участвовать в расчетах, стоимость проверки одного легкового автомобиля составит не менее 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, ФАС планирует в целом пересмотреть тарифы Действующий лимит для легковых авто, составляющий 913 рублей, предлагается увеличить до 1155 рублей. При этом из расчетов будут исключены 500-рублевая госпошлина за электронную диагностическую карту и НДС.