Проект реставрации согласовала «Леноблгосэкспертиза».
«Леноблгосэкспертиза» одобрила проект реставрации дома купцов Калязиных на Варяжской улице в Старой Ладоге. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В рамках проекта специалисты планируют вернуть зданию, пострадавшему из-за пожара в 2019 году, первоначальный архитектурный облик. Реставрация затронет ключевые элементы: будет приведена в порядок каменная и кирпичная кладка, восстановлены исторические конструкции цоколя, а также воссозданы утраченные резные наличники и фасадные карнизы.
«Варяжская улица формировалась как купеческая еще с конца XVIII века. Такие дома создают тот самый живой исторический ландшафт, ради которого люди едут в Старую Ладогу. Продолжим последовательно восстанавливать объекты, которые сохраняют память о прошлом региона и делают её доступной для жителей и туристов», — отметил губернатор.