Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции из Армении с 30 мая. Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.
Под запрет попадают свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.
«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — передает ведомство.
Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз ряда алкогольной продукции из Армении.