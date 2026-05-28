Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз ряда продукции из Армении

Новости Социум

Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз ряда продукции из Армении

Ограничения на поставки плодоовощной продукции из республики начнут действовать с 30 мая.

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции из Армении с 30 мая. Информация об этом появилась на официальном портале ведомства.

Под запрет попадают свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. 

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — передает ведомство.

Ранее Роспотребнадзор ограничил ввоз ряда алкогольной продукции из Армении.

армения Ограничения Россельхознадзор
Новости Социум

Эксперт рассказал, кто может унаследовать пенсию умершего родственника

Отдельные категории россиян могут получить в наследство пенсионные накопления, не выплаченные родственнику при жизни.

В случае смерти родственника, россияне могут унаследовать начисленную, но не выплаченную ему при жизни пенсию, доплаты и в ряде случаев даже накопительную часть. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат Владимир Шапенко.

Правом наследования пенсии покойного родственника обладают нетрудоспособные члены его семьи, проживавшие с ним. То же касается социальных доплат к пенсиям.

"Накопительная пенсия — это надбавка к страховой пенсии, но она есть не у каждого. Остаток накоплений можно унаследовать в виде единовременной выплаты, если пенсионер оформил срочное получение накопительной части — определил период, в течение которого он будет получать выплату. Если же он выбрал бессрочное оформление, родственники не смогут претендовать на остаток, — пояснил эксперт.

Если умерший родственник был военным пенсионером, невыплаченная ему пенсия начисляется членам семьи отдельно от другого наследуемого имущества.

