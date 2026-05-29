В связи с празднованием Дня города петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Для входа и выхода будут открыты все вестибюли станций, за исключением 16. В их числе — «Проспект Ветеранов» (вестибюль 1), «Ленинский проспект» (2), «Площадь Ленина» (2), «Девяткино» (1), «Московская» (1), «Невский проспект» (2), «Проспект Славы» (2), «Дунайская» (1), «Зенит» (2), а также вестибюли станций «Технологический институт-2», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Парк Победы» и «Фрунзенская».

С 02:00 до 04:30 прекратится продажа и пополнение проездных билетов на базе БСК, а также активация интернет-платежей. Пассажиры в эти часы смогут приобрести только жетоны.