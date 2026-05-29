В ночь на 30 мая метро Петербурга будет работать круглосуточно

В ночь на 30 мая метро Петербурга будет работать круглосуточно

В связи с празднованием Дня города петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в ночь с 29 на 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба подземки.

Фото: Freepik.

Для входа и выхода будут открыты все вестибюли станций, за исключением 16. В их числе — «Проспект Ветеранов» (вестибюль 1), «Ленинский проспект» (2), «Площадь Ленина» (2), «Девяткино» (1), «Московская» (1), «Невский проспект» (2), «Проспект Славы» (2), «Дунайская» (1), «Зенит» (2), а также вестибюли станций «Технологический институт-2», «Площадь Александра Невского-2», «Достоевская», «Парк Победы» и «Фрунзенская».

С 02:00 до 04:30 прекратится продажа и пополнение проездных билетов на базе БСК, а также активация интернет-платежей. Пассажиры в эти часы смогут приобрести только жетоны.

метро день города Петербург
В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

бешенство вакцина ветеринария Ленобласть дикие животные

