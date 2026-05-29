Над Россией сбили 208 украинских дронов за ночь

Силы ПВО сбили за ночь 208 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: ivbg.ru.

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что один дрон ударил в жилой многоквартирный дом, пострадавших нет. В ночь на 29 мая в небе над Ростовской областью было уничтожено более 80 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

БПЛА дроны Россия минобороны СВО пво
В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства
Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

бешенство вакцина ветеринария Ленобласть дикие животные

