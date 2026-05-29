Силы ПВО сбили за ночь 208 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, а также над акваторией Азовского моря.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что один дрон ударил в жилой многоквартирный дом, пострадавших нет. В ночь на 29 мая в небе над Ростовской областью было уничтожено более 80 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.