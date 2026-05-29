Смертельное ДТП произошло вечером 27 мая на Шафировском проспекте в Петербурге.
Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 59-летний водитель MAN не справился с управлением, когда ехал по дороге-дублеру. Грузовик наехал на бордюрный камень, врезался в дорожный знак и продолжил движение уже по газону. В итоге MAN столкнулся с выезжающим со двора автомобилем Ford Fusion.
42-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Предварительно, причиной аварии стало внезапное ухудшение здоровья водителя грузового автомобиля. Проводится проверка.