Грузовик влетел в легковушку в Петербурге, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло вечером 27 мая на Шафировском проспекте в Петербурге.

Предварительно, причиной аварии стало внезапное ухудшение здоровья водителя грузового автомобиля.
Скрин видео: t. me/Megapolisonline

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 59-летний водитель MAN не справился с управлением, когда ехал по дороге-дублеру. Грузовик наехал на бордюрный камень, врезался в дорожный знак и продолжил движение уже по газону. В итоге MAN столкнулся с выезжающим со двора автомобилем Ford Fusion.

42-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно, причиной аварии стало внезапное ухудшение здоровья водителя грузового автомобиля. Проводится проверка.

Школьники Ленинградской и Псковской областей познакомились с аграрной сферой на проекте «АгроКадры»

Учащиеся из Ленинградской и Псковской областей приняли участие в проекте «АгроКадры», ребята попробовали себя в первых профессиональных заданиях, поработали в лаборатории и посетили мастер-классы.

Фото: lenobl.ru

Программа охватила различные направления агропромышленного комплекса — от биологических основ до современных технологий в сельском хозяйстве. Школьники не только получили теоретические знания, но и на практике познакомились с профессиональной средой. Особое внимание было уделено общению со студентами и специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которые уже работают в АПК. Ребята увидели, как устроена работа аграриев изнутри, и смогли задать интересующие их вопросы о выборе профессии.

Проект «АгроКадры» реализует АНО «Социальный компас» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и призван познакомить подростков с профессиями агропромышленного комплекса, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности и сформировать интерес к развитию сельских территорий.

