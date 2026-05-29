В Петербурге волонтеры «Кошкиспас» спасли котенка, который оказался в ливневой канализации на улице Вавиловых.

Сообщение о застрявшем в колодце животном поступило на пульт дежурного вечером. Прибывшие на место спасатели обнаружили черного котенка в колодце глубиной около трех метров. Испуганный малыш постоянно перемещался по трубам между четырьмя подземными колодцами, из-за чего операция затянулась более чем на четыре часа. Работу осложнял и холодный дождь.

Ближе к полуночи животное перестало отзываться. Спустившись вниз, спасатели обнаружили безжизненное тельце малыша в воде. Котенка оперативно повезли в ближайшую ветеринарную клинику.

Несмотря на критическое состояние, врачи смогли реанимировать пациента. Утром котенок пришел в себя, начал самостоятельно передвигаться и даже немного поел. Сейчас он находится под наблюдением и идет на поправку. Волонтеры ищут для него новый дом.