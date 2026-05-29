В Петербурге реанимировали котенка, найденного в ливневом колодце

В Петербурге волонтеры «Кошкиспас» спасли котенка, который оказался в ливневой канализации на улице Вавиловых.

Сообщение о застрявшем в колодце животном поступило на пульт дежурного вечером. Прибывшие на место спасатели обнаружили черного котенка в колодце глубиной около трех метров. Испуганный малыш постоянно перемещался по трубам между четырьмя подземными колодцами, из-за чего операция затянулась более чем на четыре часа. Работу осложнял и холодный дождь.

Спустившись вниз, спасатели обнаружили безжизненное тельце малыша в воде. Котенка оперативно повезли
Ближе к полуночи животное перестало отзываться. Спустившись вниз, спасатели обнаружили безжизненное тельце малыша в воде. Котенка оперативно повезли в ближайшую ветеринарную клинику.

Несмотря на критическое состояние, врачи смогли реанимировать пациента. Утром котенок пришел в себя, начал самостоятельно передвигаться и даже немного поел. Сейчас он находится под наблюдением и идет на поправку. Волонтеры ищут для него новый дом.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

