Сотрудники ФСБ задержали депутата муниципального образования «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко при получении взятки.
По данным 47news, 27 мая его поймали при получении 50 млн рублей. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Депутат изолирован на двое суток.
По информации издания, это была лишь часть транша, полная сумма — 132 млн. Неназванный бизнесмен выиграл торги на аренду земли в поселке Свердлова и заплатил за покровительство, чтобы потом выкупить участок. Бойченко, по версии следствия, был посредником.