ФСБ задержала депутата Свердловского поселения при получении взятки в 50 млн рублей

Сотрудники ФСБ задержали депутата муниципального образования «Свердловское городское поселение» Дмитрия Бойченко при получении взятки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве.
Фото (архив): ГУ МВД по СПб и ЛО.

По данным 47news, 27 мая его поймали при получении 50 млн рублей. Подробности дела и обстоятельства задержания пока не раскрываются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Депутат изолирован на двое суток.

По информации издания, это была лишь часть транша, полная сумма — 132 млн. Неназванный бизнесмен выиграл торги на аренду земли в поселке Свердлова и заплатил за покровительство, чтобы потом выкупить участок. Бойченко, по версии следствия, был посредником.

В Петербурге арестовали замначальника отдела ИФНС за слив налоговой тайны
В Петербурге суд отправил под стражу заместителя начальника отдела в ИФНС №17 Зулфигара Исмаилова. Чиновника подозревают в том, что он за деньги перед...
взятка посредничество Свердловское городское поселение Ленобласть фсб депутат
На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном

С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Исключение составит только оплата по QR-коду на терминале.

На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном
Фото: magnific.

Такое решение принято МЧС и топливными операторами. Это связано с тем, что использование телефона у колонки может быть опасно из-за риска возникновения искры. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Автовладельцам могут отказать в обслуживании на заправке, если они нарушат это правило. АЗС вправе не включать колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию. Также не исключено внесение нарушителя в черный список. Если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности, они могут вызвать полицию, добавила экксперт.

В России планируют изменить механизм расчета тарифов на техосмотр
С таким предложением выступили в ФАС.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект, предлагающий новый механизм расчета стоимости техосм...
