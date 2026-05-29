В Приозерске в субботу, 30 мая, пройдёт региональный праздник «День добрососедства», приуроченный к всероссийскому «Дню соседей». Жителей приглашают провести время с семьями, укрепить дружеские связи с теми, кто живёт рядом, и узнать, как объединиться для совместного улучшения жизни в своём районе, городе или посёлке.

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области расскажет гостям, как соседи могут объединяться в территориальное общественное самоуправление (ТОС) и привлекать средства на развитие своих территорий, превращая хорошие идеи в реальные дела. В программе праздника — йога, мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы, выступления хора русской песни под баян, а также футбольная тренировка с экс-футболистами «Зенита» Владимиром Быстровым и Олегом Власовым. Жители смогут обменяться книгами и рассадой, научиться делать конструктор из пластиковых крышечек и согреться с соседями у дровяного самовара.

Для участия в йоге и на футбольную тренировку необходима предварительная регистрация.

Мероприятие состоится 30 мая в 12:00 по адресу: Приозерск, Северопарковая улица, дом 1. Вход свободный. Праздник рассчитан на всю семью. Организаторы советуют взять с собой тёплые вещи по погоде, хорошее настроение, а также рассаду и книги для обмена.

Организаторами выступают комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, администрация Приозерского района, АНО «Идеи и смыслы», «Центры местного сообщества» магазинов «Пятёрочка», благотворительный фонд «Хорошие истории» и организация «Добрый город Петербург».