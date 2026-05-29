Главная / Для души / В Приозерске 30 мая отметят всероссийский «День соседей» песнями, футболом и обменом рассадой

В Приозерске 30 мая отметят всероссийский «День соседей» песнями, футболом и обменом рассадой

В Приозерске в субботу, 30 мая, пройдёт региональный праздник «День добрососедства», приуроченный к всероссийскому «Дню соседей». Жителей приглашают провести время с семьями, укрепить дружеские связи с теми, кто живёт рядом, и узнать, как объединиться для совместного улучшения жизни в своём районе, городе или посёлке.

Фото: lenobl.ru

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области расскажет гостям, как соседи могут объединяться в территориальное общественное самоуправление (ТОС) и привлекать средства на развитие своих территорий, превращая хорошие идеи в реальные дела. В программе праздника — йога, мастер-класс по изготовлению лоскутной куклы, выступления хора русской песни под баян, а также футбольная тренировка с экс-футболистами «Зенита» Владимиром Быстровым и Олегом Власовым. Жители смогут обменяться книгами и рассадой, научиться делать конструктор из пластиковых крышечек и согреться с соседями у дровяного самовара.

Для участия в йоге и на футбольную тренировку необходима предварительная регистрация.

Мероприятие состоится 30 мая в 12:00 по адресу: Приозерск, Северопарковая улица, дом 1. Вход свободный. Праздник рассчитан на всю семью. Организаторы советуют взять с собой тёплые вещи по погоде, хорошее настроение, а также рассаду и книги для обмена.

Организаторами выступают комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, администрация Приозерского района, АНО «Идеи и смыслы», «Центры местного сообщества» магазинов «Пятёрочка», благотворительный фонд «Хорошие истории» и организация «Добрый город Петербург».

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства
Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

