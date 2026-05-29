Школьники Ленинградской и Псковской областей познакомились с аграрной сферой на проекте «АгроКадры»

Школьники Ленинградской и Псковской областей познакомились с аграрной сферой на проекте «АгроКадры»

Учащиеся из Ленинградской и Псковской областей приняли участие в проекте «АгроКадры», ребята попробовали себя в первых профессиональных заданиях, поработали в лаборатории и посетили мастер-классы.

Фото: lenobl.ru

Программа охватила различные направления агропромышленного комплекса — от биологических основ до современных технологий в сельском хозяйстве. Школьники не только получили теоретические знания, но и на практике познакомились с профессиональной средой. Особое внимание было уделено общению со студентами и специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которые уже работают в АПК. Ребята увидели, как устроена работа аграриев изнутри, и смогли задать интересующие их вопросы о выборе профессии.

Проект «АгроКадры» реализует АНО «Социальный компас» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и призван познакомить подростков с профессиями агропромышленного комплекса, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности и сформировать интерес к развитию сельских территорий.

Новости Происшествия

На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном

С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Исключение составит только оплата по QR-коду на терминале.

Фото: magnific.

Такое решение принято МЧС и топливными операторами. Это связано с тем, что использование телефона у колонки может быть опасно из-за риска возникновения искры. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Автовладельцам могут отказать в обслуживании на заправке, если они нарушат это правило. АЗС вправе не включать колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию. Также не исключено внесение нарушителя в черный список. Если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности, они могут вызвать полицию, добавила экксперт.

