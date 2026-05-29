Учащиеся из Ленинградской и Псковской областей приняли участие в проекте «АгроКадры», ребята попробовали себя в первых профессиональных заданиях, поработали в лаборатории и посетили мастер-классы.

Программа охватила различные направления агропромышленного комплекса — от биологических основ до современных технологий в сельском хозяйстве. Школьники не только получили теоретические знания, но и на практике познакомились с профессиональной средой. Особое внимание было уделено общению со студентами и специалистами Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которые уже работают в АПК. Ребята увидели, как устроена работа аграриев изнутри, и смогли задать интересующие их вопросы о выборе профессии.

Проект «АгроКадры» реализует АНО «Социальный компас» при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и призван познакомить подростков с профессиями агропромышленного комплекса, помочь им сделать осознанный выбор будущей специальности и сформировать интерес к развитию сельских территорий.