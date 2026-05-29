weather 7.4°
$ 71.37
83.69

Главная / Новости / В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

Новости Социум Главное

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства - Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.
Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

Вам будет интересно
В Петербурге реанимировали котенка, найденного в ливневом колодце
В Петербурге волонтеры «Кошкиспас» спасли котенка, который оказался в ливневой канализации на улице Вавиловых. Сообщение о застрявшем в колодце животн...
29.05.2026
93

Теги

бешенство вакцина ветеринария Ленобласть дикие животные
Новости Происшествия

В Шушарах из грузового контейнера изъяли более 3600 литров сомнительного алкоголя

Правоохранители пресекли незаконную торговлю на стоянке грузового транспорта на Московском шоссе в Шушарах. Торговля велась прямо из грузового контейнера.

В Шушарах из грузового контейнера изъяли более 3600 литров сомнительного алкоголя - На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей.
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ассортименте были водка известных марок и чистый спирт, разлитый по канистрам с маркировкой «дезинфицирующее средство». В ходе осмотра автомобиля «Форд-Транзит» и контейнера изъято более 3600 литров спиртосодержащей продукции.Изъятое направлено на экспертизу. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте были задержаны 21-летний продавец и двое покупателей — мужчины 40 и 48 лет. Мужчины утверждали, что приобретали алкоголь для личного потребления.

Вам будет интересно
Вандал оштрафован на 394 тыс. рублей за повреждение «Шмеля» в Тихвине
В Тихвине вынесен приговор в отношении вандала, который уронил скульптуру шмеля. Фото: администрация Тихвинского района Как сообщили в администрации Т...
26.05.2026
252

Теги

суррогат алкоголь Шушары полиция

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться