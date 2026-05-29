С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Исключение составит только оплата по QR-коду на терминале.

Такое решение принято МЧС и топливными операторами. Это связано с тем, что использование телефона у колонки может быть опасно из-за риска возникновения искры. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Автовладельцам могут отказать в обслуживании на заправке, если они нарушат это правило. АЗС вправе не включать колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию. Также не исключено внесение нарушителя в черный список. Если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности, они могут вызвать полицию, добавила экксперт.