weather 7.4°
$ 71.37
83.69

Главная / Новости / На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном

Новости Происшествия

На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном

С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Исключение составит только оплата по QR-коду на терминале.

На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном - Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Исключение состави
Фото: magnific.

Такое решение принято МЧС и топливными операторами. Это связано с тем, что использование телефона у колонки может быть опасно из-за риска возникновения искры. Об этом ТАСС сообщила адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева.

Автовладельцам могут отказать в обслуживании на заправке, если они нарушат это правило. АЗС вправе не включать колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию. Также не исключено внесение нарушителя в черный список. Если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности, они могут вызвать полицию, добавила экксперт.

Вам будет интересно
В России планируют изменить механизм расчета тарифов на техосмотр
С таким предложением выступили в ФАС.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект, предлагающий новый механизм расчета стоимости техосм...
28.05.2026
220

Теги

АЗС телефон
Новости Социум Главное

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства

В Ленинградской области стартовала кампания по иммунизации диких животных против бешенства.

В лесах Ленобласти разложат почти 900 тысяч доз вакцин от бешенства - Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.
Фото: администрация Ленобласти.

Для этого будут использоваться специальные приманки с вакциной «Рабистав» - это брикет из мясокостной муки с капсулой внутри. В этом году планируется разложить 890 тысяч доз вакцины для диких плотоядных. Мероприятие проходит за счет федерального и областного бюджетов.

Также во всех государственных ветеринарных станциях Ленобласти можно бесплатно сделать прививки домашним животным.

«Ленинградская область имеет статус „благополучный регион по бешенству“ на протяжении 38 лет. Мы уделяем большое внимание профилактике этой особо опасной болезни», — отметил начальник Управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов.

Вам будет интересно
В Петербурге реанимировали котенка, найденного в ливневом колодце
В Петербурге волонтеры «Кошкиспас» спасли котенка, который оказался в ливневой канализации на улице Вавиловых. Сообщение о застрявшем в колодце животн...
29.05.2026
93

Теги

бешенство вакцина ветеринария Ленобласть дикие животные

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться