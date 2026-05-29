На особо охраняемых природных территориях Ленобласти продолжаются ежедневные рейды. Недавно сводная оперативная группа работала в природном парке «Вепсский лес».
Фото: Дирекция ООПТ ЛО.
В ходе обследования инспекторы обнаружили на территории резервата «Леринский» тайный склад с приспособлениями для незаконного лова рыбы. Изъято более 27 рыболовных сетей, более 100 жерлиц, около 200 снастей типа «поставушек», бензиновые моторы, горюче-смазочные материалы и лодки.
В Дирекции ООПТ Ленинградской области напомнили, что на территории резервата «Леринский» запрещены рыбная ловля и использование лодочных моторов. Специалисты призвали знакомиться с действующими ограничениями до посещения заповедной территории и не игнорировать запреты.
В Ленобласти наградили победителей конкурса среди представительных органов местного самоуправления
На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления региона. Конкурс проводится с 2007 года, и нынешний стал уже 18-м по счёту.
Спикер областного парламента Сергей Бебенин отметил, что подобное соревнование является единственным в Северо-Западном федеральном округе, и с каждым годом число его участников растёт. В этом году в конкурсе принял участие 51 муниципалитет (в прошлом году — 40), в том числе 11 муниципальных районов, один городской и один муниципальный округ. За 18 лет хотя бы раз в конкурсе участвовал 121 муниципалитет из 187 возможных (65%). Бебенин также назвал самых активных участников: Кингисеппский, Тосненский, Приозерский, Волосовский, Лодейнопольский районы и Сосновоборский городской округ. Он призвал глав всех муниципальных образований активнее включаться в соревнование.
7 апреля конкурсная комиссия Законодательного собрания определила победителей, а 29 апреля итоги были утверждены на заседании парламента. В этом году оценивалась работа за 2025 год. Победителей наградили председатель Заксобрания Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов.
Победители в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек, муниципального округа»: первое место — Гатчинский муниципальный округ, второе — Кировский район, третье — Тосненский район. В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения до 70 тысяч человек, городского округа» первое место занял Приозерский район, второе — Лодейнопольский район, третье — Сосновоборский городской округ.
Среди городских поселений в номинации «С численностью населения свыше 30 тысяч человек» первое место у Киришей, второе — у Кингисеппа, третье — у Мурина. В номинации «От 10 до 30 тысяч человек» победителем стало Подпорожье, второе место — у Мгинского городского поселения Кировского района, третье — у Никольского городского поселения Тосненского района. В номинации «До 10 тысяч человек» первое место — у Фёдоровского городского поселения Тосненского района, второе — у Дубровки (Невская Дубровка) Всеволожского района, третье — у Вознесенья Подпорожского района.
Среди сельских поселений в номинации «С численностью населения свыше 5 тысяч человек» победителями стали: первое место — посёлок Первомайское Выборгского района, второе — посёлок Поляны Выборгского района, третье — посёлок Щеглово Всеволожского района. В номинации «До 5 тысяч человек» первое место заняли Винницы Подпорожского района, второе — Петровское сельское поселение Приозерского района, третье — Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского района.
После церемонии главы муниципалитетов-победителей поделились впечатлениями. Глава Приозерского района Ирина Пьянкова отметила, что победа стала оценкой многолетнего труда депутатского корпуса и подтверждением правильного направления. Она подчеркнула, что жюри оценивало не только формальные показатели, но и реальную работу с населением, включая механизм работы с наказами избирателей.
Глава Подпорожского района Василий Мосихин, чей район сразу в трёх номинациях занял призовые места, назвал конкурс очень значимым. Он отметил, что соревнование позволяет оценить деятельность не только советов депутатов, но и администраций как командную работу. Мосихин также поддержал переход на один этап конкурса, что упростило участие и сделало оценку более объективной.
Дмитрий Рытов пояснил, что конкурс имеет особую специфику: он проводится среди представительных органов, и критерии отбора ежегодно разрабатываются с учётом текущих задач. Он отметил, что отрадно видеть рост числа участников — в этом году их стало 51.