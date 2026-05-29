На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления региона. Конкурс проводится с 2007 года, и нынешний стал уже 18-м по счёту.

Спикер областного парламента Сергей Бебенин отметил, что подобное соревнование является единственным в Северо-Западном федеральном округе, и с каждым годом число его участников растёт. В этом году в конкурсе принял участие 51 муниципалитет (в прошлом году — 40), в том числе 11 муниципальных районов, один городской и один муниципальный округ. За 18 лет хотя бы раз в конкурсе участвовал 121 муниципалитет из 187 возможных (65%). Бебенин также назвал самых активных участников: Кингисеппский, Тосненский, Приозерский, Волосовский, Лодейнопольский районы и Сосновоборский городской округ. Он призвал глав всех муниципальных образований активнее включаться в соревнование.

7 апреля конкурсная комиссия Законодательного собрания определила победителей, а 29 апреля итоги были утверждены на заседании парламента. В этом году оценивалась работа за 2025 год. Победителей наградили председатель Заксобрания Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов.

Победители в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек, муниципального округа»: первое место — Гатчинский муниципальный округ, второе — Кировский район, третье — Тосненский район. В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения до 70 тысяч человек, городского округа» первое место занял Приозерский район, второе — Лодейнопольский район, третье — Сосновоборский городской округ.

Среди городских поселений в номинации «С численностью населения свыше 30 тысяч человек» первое место у Киришей, второе — у Кингисеппа, третье — у Мурина. В номинации «От 10 до 30 тысяч человек» победителем стало Подпорожье, второе место — у Мгинского городского поселения Кировского района, третье — у Никольского городского поселения Тосненского района. В номинации «До 10 тысяч человек» первое место — у Фёдоровского городского поселения Тосненского района, второе — у Дубровки (Невская Дубровка) Всеволожского района, третье — у Вознесенья Подпорожского района.

Среди сельских поселений в номинации «С численностью населения свыше 5 тысяч человек» победителями стали: первое место — посёлок Первомайское Выборгского района, второе — посёлок Поляны Выборгского района, третье — посёлок Щеглово Всеволожского района. В номинации «До 5 тысяч человек» первое место заняли Винницы Подпорожского района, второе — Петровское сельское поселение Приозерского района, третье — Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского района.

После церемонии главы муниципалитетов-победителей поделились впечатлениями. Глава Приозерского района Ирина Пьянкова отметила, что победа стала оценкой многолетнего труда депутатского корпуса и подтверждением правильного направления. Она подчеркнула, что жюри оценивало не только формальные показатели, но и реальную работу с населением, включая механизм работы с наказами избирателей.

Глава Подпорожского района Василий Мосихин, чей район сразу в трёх номинациях занял призовые места, назвал конкурс очень значимым. Он отметил, что соревнование позволяет оценить деятельность не только советов депутатов, но и администраций как командную работу. Мосихин также поддержал переход на один этап конкурса, что упростило участие и сделало оценку более объективной.

Дмитрий Рытов пояснил, что конкурс имеет особую специфику: он проводится среди представительных органов, и критерии отбора ежегодно разрабатываются с учётом текущих задач. Он отметил, что отрадно видеть рост числа участников — в этом году их стало 51.