Главная / Новости / В Петербурге запустят проект к 120-летию Шостаковича

Новости Социум

В Петербурге запустят проект к 120-летию Шостаковича

В пресс-центре «Аргументы и факты-Петербург» прошла пресс-конференция, посвященная старту просветительского проекта «Симфония жизни». Он расскажет о Дмитрии Шостаковиче и будет приурочен к 120-летию со дня рождения великого композитора. Авторы проекта — ИД «Аргументы и факты» и основатель Территории Развития «Гранд Каньон» Мусса Экзеков.

«У проекта важная цель — сделать разговор о Шостаковиче ближе и понятнее самым разным людям», — рассказал Мусса Экзеков.

В рамках проекта на всех площадках холдинга «Аргументы и факты» появятся материалы, созданные для широкой аудитории совместно с историками, музыковедами и исследователями жизни и творчества композитора. Планируется создание интерактивного сайта «Музей композитора», пишет «АиФ Петербург».

В Петербурге также начинается подготовка к юбилею композитора. 21 июня музыку Дмитрия Шостаковича исполнят в Эрмитаже, а 8 сентября Ленинградская симфония прозвучит в Центральной детской библиотеке Московского района. В сентябре запланированы семинары, посвященные творчеству композитора.

Особое внимание 120-летию композитора уделят в музее культуры и искусства блокадного Ленинграда «А музы не молчали...». К юбилею Шостаковича в музее представят экспонат, который ранее не был доступен публике — лист с правками композитора в тексте его речи.

Шостакович Петербург
Новости Точка зрения

Сергей Перминов: курс Еревана на сближение с ЕС грозит ухудшением отношений с Москвой

Нынешние действия Армении грозят не только экономическими последствиями, заявил сенатор.

Сергей Перминов: курс Еревана на сближение с ЕС грозит ухудшением отношений с Москвой
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «Общей газетой Ленинградской области» подчеркнул, что текущие экономические льготы, которыми пользуется Армения как участник ЕАЭС, напрямую связаны с её обязательствами перед союзом. Это возможно в случае сближения Еревана с Евросоюзом, который ведет активную антироссийскую политику.

«Отношения России и Армении многие годы развивались в дружественном ключе. Наша страна всегда была надежным экономическим партнером для Еревана, контакты с которым носили взаимовыгодный характер. В последнее время, однако, армянская сторона все чаще заявляет о своем желании более тесного сотрудничества с ЕС. И предпринимает для этого конкретные шаги, что не может не вызывать определенных вопросов», — отметил сенатор. 

Сергей Перминов также выразил обеспокоенность тем, что Брюссель неизбежно потребует от Армении политических шагов, направленных против интересов России.

«Характер дальнейших отношений будет полностью зависеть от армянской стороны. Сближение с ЕС, лидеры которого проводят враждебную политику в отношении России, приведет к их радикальному ухудшению. В Брюсселе рано или поздно попросят Ереван о политических услугах, которые будут направлены против нашей страны. Очевидно, что нам придется заранее принимать защитные меры. И они, как всем должно быть понятно, будут приняты», — резюмировал сенатор.

Россия армения Сергей Перминов

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

