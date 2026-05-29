В пресс-центре «Аргументы и факты-Петербург» прошла пресс-конференция, посвященная старту просветительского проекта «Симфония жизни». Он расскажет о Дмитрии Шостаковиче и будет приурочен к 120-летию со дня рождения великого композитора. Авторы проекта — ИД «Аргументы и факты» и основатель Территории Развития «Гранд Каньон» Мусса Экзеков.

«У проекта важная цель — сделать разговор о Шостаковиче ближе и понятнее самым разным людям», — рассказал Мусса Экзеков.

В рамках проекта на всех площадках холдинга «Аргументы и факты» появятся материалы, созданные для широкой аудитории совместно с историками, музыковедами и исследователями жизни и творчества композитора. Планируется создание интерактивного сайта «Музей композитора», пишет «АиФ Петербург».

В Петербурге также начинается подготовка к юбилею композитора. 21 июня музыку Дмитрия Шостаковича исполнят в Эрмитаже, а 8 сентября Ленинградская симфония прозвучит в Центральной детской библиотеке Московского района. В сентябре запланированы семинары, посвященные творчеству композитора.

Особое внимание 120-летию композитора уделят в музее культуры и искусства блокадного Ленинграда «А музы не молчали...». К юбилею Шостаковича в музее представят экспонат, который ранее не был доступен публике — лист с правками композитора в тексте его речи.