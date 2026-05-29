Опрос показал, какие атрибуты счастливого детства россияне считают главными

Новости Социум

Опрос показал, какие атрибуты счастливого детства россияне считают главными

«Одноклассники» выяснили, что для пользователей означает День защиты детей и какие атрибуты они связывают с радостным детством.

По данным опроса, 42% россиян считают, что День защиты детей – в первую очередь напоминание о том, что детям нужны забота, внимание и поддержка взрослых. Еще 28% воспринимают 1 июня как семейный праздник и повод провести время вместе. Отвечая на вопрос о том, что означает «защита детей», респонденты чаще всего связывают ее с физической безопасностью ребенка (42%), а также заботой и вниманием в семье (34%).

Главным атрибутом радостного детства большинство россиян считают любовь и поддержку родителей – этот вариант выбрали 53% опрошенных. 

Половина респондентов считает, что для радостного детства своего ребенка важно уделять ему больше времени и внимания. Еще 23% отмечают важность поддержки интересов и талантов детей. При этом мужчины чаще женщин говорят о необходимости учить ребенка самостоятельности и заботиться о его здоровье.

По мнению опрошенных, самый популярный способ отметить День защиты детей – провести время вместе с семьей. Среди семейных ритуалов, которые пользователи считают самыми ценными для детей, на первом месте – совместные прогулки и поездки (52%). Далее следуют совместные домашние дела (38%) – их чаще выбирают респонденты старше 65 лет. Семейные праздники и застолья чаще ценит аудитория до 44 лет. Также россияне отметили совместные игры (16%) и просмотр любимых мультфильмов и телепередач перед сном (14%). В Одноклассниках ко Дню защиты детей выйдет специальный выпуск шоу «Народное интервью» с героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши» – Хрюшей и Степашкой. Пользователи соцсети смогут задать им вопросы, а в выпуске герои поделятся закулисными историями со съемок.

Одноклассники Опросы день защиты детей
Отлов бродячих животных пройдет во Всеволожском районе

Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул.

В городе Всеволожске 1 июня специалисты проведут Отлов бродячих животных. При необходимости мероприятия пройдут и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания. Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7024-725 (доб.462) с 09:00 до 17:00 по рабочим дням», — уточнили в администрации.

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
