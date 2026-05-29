В Волхове прошла «Ночь Х» в честь 10-летия музея «Пятнадцатый элемент»

Фото здесь и далее: Александр Репин

Корпоративный музей Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») – музейно-выставочный центр «Пятнадцатый элемент» - отметил свой десятый День рождения. Приурочив торжественные мероприятия к Всероссийской акции «Ночь музеев», организаторы приготовили для гостей специальную программу. На один вечер сквер имени С.М. Кирова в Волхове и музейные пространства превратились в территорию науки, творчества и интерактивных открытий под названием «Лаборатория музейных превращений. Ночь Х».

В 2015 году ФосАгро провела полную модернизацию музея. В результате он переехал из маленькой комнаты в двухэтажный интерактивный культурно-образовательный центр. За 10 лет МВЦ «Пятнадцатый элемент» посетили более 80 000 человек, его сотрудники провели свыше 5 000 экскурсий и мероприятий. На текущий момент он превратился в серьёзную экспозицию из 19 000 предметов, документов и фотографий, рассказывающих об истории предприятия от начала строительства первого в СССР алюминиевого завода до создания современного завода-миллионника.

«Здесь бережно хранят историческое наследие, рассказывают о современных технологиях химического производства, проводят профориентационную работу среди школьников, формируют уважительное отношение к труду и науке среди молодежи, а благодаря широкой экспозиции организуют выездные мероприятия. Например, в рамках проекта «Карьерный компас» посетители в режиме офлайн общаются с сотрудниками предприятия – представителями ключевых химических профессий. А самые маленькие гости под руководством взрослых с интересом ставят опыты и рассматривают вещества в микроскопы», – рассказала руководитель МВЦ «Пятнадцатый элемент» Анастасия Горбачёва. 

Гостей программы «Лаборатория музейных превращений. Ночь Х» встречали необычные персонажи праздника – Профессор Менделеев и «ожившие» химические элементы Фосфор, Сера, Азот и водорастворимый Моноаммонийфосфат. Сотрудники предприятия с семьями, жители и гости города приняли участие в научно-познавательном квесте, пользуясь маршрутными картами, собирали «элементы впечатлений» – яркие смайлики-шарики – и наполняли ими символическую «юбилейную колбу». Участники праздника играли в шахматы, совершали виртуальную экскурсию по Череповецкому производственному комплексу Группы «ФосАгро», находящемуся в сотнях километров от них, а также делали креативное фото, примеряя на себя костюм химика-лаборанта или поиграть в настольные игры. 

«Мне всё очень понравилось! Глаза просто разбегались – хотелось побывать на всех станциях сразу. Больше всего запомнилась VR-экскурсия по настоящему заводу: будто я сам там оказался и видел, как всё работает. А ещё папа помог нам выиграть в интеллектуальной викторине», – поделился впечатлениями Тимур, сын главного прибориста Волховского Филиала АО «Апатит» Юрия Комиссарова. 

Кульминацией праздника стало интерактивное научно-развлекательное представление с химическими опытами, а также розыгрыш подарков среди участников праздничной лотереи.

В Ленобласти наградили победителей конкурса среди представительных органов местного самоуправления

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительных органов местного самоуправления региона. Конкурс проводится с 2007 года, и нынешний стал уже 18-м по счёту.

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области 27 мая состоялась церемония награждения
Фото здесь и далее: lenoblzaks.ru

Спикер областного парламента Сергей Бебенин отметил, что подобное соревнование является единственным в Северо-Западном федеральном округе, и с каждым годом число его участников растёт. В этом году в конкурсе принял участие 51 муниципалитет (в прошлом году — 40), в том числе 11 муниципальных районов, один городской и один муниципальный округ. За 18 лет хотя бы раз в конкурсе участвовал 121 муниципалитет из 187 возможных (65%). Бебенин также назвал самых активных участников: Кингисеппский, Тосненский, Приозерский, Волосовский, Лодейнопольский районы и Сосновоборский городской округ. Он призвал глав всех муниципальных образований активнее включаться в соревнование.

7 апреля конкурсная комиссия Законодательного собрания определила победителей, а 29 апреля итоги были утверждены на заседании парламента. В этом году оценивалась работа за 2025 год. Победителей наградили председатель Заксобрания Сергей Бебенин и председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству, государственной и муниципальной службе Дмитрий Рытов.

Победители в номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения свыше 70 тысяч человек, муниципального округа»: первое место — Гатчинский муниципальный округ, второе — Кировский район, третье — Тосненский район. В номинации «Представительный орган муниципального района с численностью населения до 70 тысяч человек, городского округа» первое место занял Приозерский район, второе — Лодейнопольский район, третье — Сосновоборский городской округ.

Среди городских поселений в номинации «С численностью населения свыше 30 тысяч человек» первое место у Киришей, второе — у Кингисеппа, третье — у Мурина. В номинации «От 10 до 30 тысяч человек» победителем стало Подпорожье, второе место — у Мгинского городского поселения Кировского района, третье — у Никольского городского поселения Тосненского района. В номинации «До 10 тысяч человек» первое место — у Фёдоровского городского поселения Тосненского района, второе — у Дубровки (Невская Дубровка) Всеволожского района, третье — у Вознесенья Подпорожского района.

Среди сельских поселений в номинации «С численностью населения свыше 5 тысяч человек» победителями стали: первое место — посёлок Первомайское Выборгского района, второе — посёлок Поляны Выборгского района, третье — посёлок Щеглово Всеволожского района. В номинации «До 5 тысяч человек» первое место заняли Винницы Подпорожского района, второе — Петровское сельское поселение Приозерского района, третье — Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского района.

После церемонии главы муниципалитетов-победителей поделились впечатлениями. Глава Приозерского района Ирина Пьянкова отметила, что победа стала оценкой многолетнего труда депутатского корпуса и подтверждением правильного направления. Она подчеркнула, что жюри оценивало не только формальные показатели, но и реальную работу с населением, включая механизм работы с наказами избирателей.

Глава Подпорожского района Василий Мосихин, чей район сразу в трёх номинациях занял призовые места, назвал конкурс очень значимым. Он отметил, что соревнование позволяет оценить деятельность не только советов депутатов, но и администраций как командную работу. Мосихин также поддержал переход на один этап конкурса, что упростило участие и сделало оценку более объективной.

Дмитрий Рытов пояснил, что конкурс имеет особую специфику: он проводится среди представительных органов, и критерии отбора ежегодно разрабатываются с учётом текущих задач. Он отметил, что отрадно видеть рост числа участников — в этом году их стало 51.

