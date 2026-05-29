weather 6.5°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / «Лежачие полицейские» у школы Невского района оказались в бюрократической ловушке

Новости Социум

«Лежачие полицейские» у школы Невского района оказались в бюрократической ловушке

В Петербурге не могут решить вопрос с установкой искусственной неровности у школы №651. Ситуация дошла даже до суда, но окончательного решения до сих пор нет.

«Лежачие полицейские» у школы Невского района оказались в бюрократической ловушке - В Петербурге не могут решить вопрос с установкой искусственной неровности у школы №651. Ситуация дош
Фото: МК в Питере

Вопрос об установке искусственных неровностей у школы №651 в Невском районе Петербурга зашел в тупик из-за юридических разногласий между ведомствами. Судебное разбирательство по делу отложено до конца июля. Об этом стало известно «МК в Питере».

Школа №651, расположенная в густонаселенном квартале, стала эпицентром бюрократического разбирательства. Хотя территория формально считается жилой зоной с ограничением скорости до 20 км/ч, на практике широкие проезды провоцируют водителей на опасную езду, что регулярно приводит к ДТП. Несмотря на очевидную угрозу для жизни детей, ответственные не могут прийти к согласию относительно полномочий по установке средств безопасности.

Администрация Невского района ссылается на отсутствие законодательной базы для подобных работ на внутридворовых территориях, а муниципальный округ Правобережный опасается обвинений в нецелевом использовании бюджетных средств. В ходе судебного заседания 20 мая представители всех ведомств отказались брать на себя ответственность за участок, а представители муниципалитета указали на противоречие с ГОСТом. При лимите скорости в 20 км/ч установка неровностей не является обязательной. Пока судебное разбирательство перенесено на 29 июля, жители квартала ищут помощи на федеральном уровне, планируя направить обращение к депутату Госдумы Михаилу Романову в надежде обезопасить путь к школе до начала нового учебного года.

Другие детали этой истории читайте у наших коллег «МК в Питере».

Вам будет интересно
Подводная лодка «Выборг» станет экспонатом Музея морской боевой славы
Подводная лодка «Выборг» в скором времени станет экспонатом Музея морской боевой славы на Смоляном мысе. Переговоры по этому вопросу продолжаются с Ми...
29.05.2026
253

Теги

Петербург Невский район
Новости Социум

Биолог объяснил, почему клубнику не стоит мыть с уксусом и содой

Это не только бессмысленно с точки зрения безопасности ягоды, но и может повлиять на ее вкусовые качества.

Популярные в соцсетях советы о мойке клубники с помощью агрессивных бытовых средств могут испортить вкус ягоды, а у человека вызвать расстройства ЖКТ. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал биолог Виталий Наполов.

В интернете можно найти самые странные рекомендации по обработке ягод, вплоть до использования соды, уксуса и даже средств для мытья посуды. Биолог Наполов подчеркнул, что немытые ягоды действительно могут стать источником кишечных инфекций и гельминтозов, но использование химии в этом случае избыточно.

Для безопасности ягоды достаточно тщательно промыть ее проточной водой комнатной температуры.

«Сезонную садовую землянику ничем не обрабатывают, она сразу поступает в продажу. Кроме того, использование мыла, уксуса, соды влияет на вкусовые качества ягоды и не очень полезно для желудочно-кишечного тракта», — добавил эксперт.

Вам будет интересно
Какой водой нужно поливать огурцы и помидоры, и почему это важно: отвечает агроном
Правильный полив — основа урожая. Однако каждая культура требует индивидуального подхода к температурному режиму воды. Агроном Людмила Шубина ра...
25.05.2026
546

Фото на миниатюре: magnific

Теги

клубника советы эксперта

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться