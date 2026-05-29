В Петербурге не могут решить вопрос с установкой искусственной неровности у школы №651. Ситуация дошла даже до суда, но окончательного решения до сих пор нет.

Вопрос об установке искусственных неровностей у школы №651 в Невском районе Петербурга зашел в тупик из-за юридических разногласий между ведомствами. Судебное разбирательство по делу отложено до конца июля. Об этом стало известно «МК в Питере».

Школа №651, расположенная в густонаселенном квартале, стала эпицентром бюрократического разбирательства. Хотя территория формально считается жилой зоной с ограничением скорости до 20 км/ч, на практике широкие проезды провоцируют водителей на опасную езду, что регулярно приводит к ДТП. Несмотря на очевидную угрозу для жизни детей, ответственные не могут прийти к согласию относительно полномочий по установке средств безопасности.

Администрация Невского района ссылается на отсутствие законодательной базы для подобных работ на внутридворовых территориях, а муниципальный округ Правобережный опасается обвинений в нецелевом использовании бюджетных средств. В ходе судебного заседания 20 мая представители всех ведомств отказались брать на себя ответственность за участок, а представители муниципалитета указали на противоречие с ГОСТом. При лимите скорости в 20 км/ч установка неровностей не является обязательной. Пока судебное разбирательство перенесено на 29 июля, жители квартала ищут помощи на федеральном уровне, планируя направить обращение к депутату Госдумы Михаилу Романову в надежде обезопасить путь к школе до начала нового учебного года.

Другие детали этой истории читайте у наших коллег «МК в Питере».