weather 6.5°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / Жителя Кингисеппа лишили автомобиля за повторную пьяную езду

Новости Происшествия

Жителя Кингисеппа лишили автомобиля за повторную пьяную езду

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за данное правонарушение, но снова сел за руль пьяным.

В Кингисеппе местного жителя оставили без автомобиля и отправили на обязательные работы за повторную пьяную езду. Об этом рассказали в прокуратура по Ленинградской области.

Согласно материалам суда, ранее мужчина был лишен прав за управление машиной в состоянии опьянения. Однако местный житель снова сел за руль после употребления алкоголя. В результате на нарушителя завели уголовное дело.

«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на 200 часов и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль Ford Mondeo конфискован и обращён в собственность Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.

Вам будет интересно
На АЗС с 1 июня запретят пользоваться телефоном - СМИ
С 1 июня на автозаправках ужесточаются противопожарные правила. Теперь разговаривать по телефону у колонки вне салона автомобиля будет запрещено. Искл...
29.05.2026
190

Теги

пьяная езда Кингисепп
Новости Социум

Биолог объяснил, почему клубнику не стоит мыть с уксусом и содой

Это не только бессмысленно с точки зрения безопасности ягоды, но и может повлиять на ее вкусовые качества.

Популярные в соцсетях советы о мойке клубники с помощью агрессивных бытовых средств могут испортить вкус ягоды, а у человека вызвать расстройства ЖКТ. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал биолог Виталий Наполов.

В интернете можно найти самые странные рекомендации по обработке ягод, вплоть до использования соды, уксуса и даже средств для мытья посуды. Биолог Наполов подчеркнул, что немытые ягоды действительно могут стать источником кишечных инфекций и гельминтозов, но использование химии в этом случае избыточно.

Для безопасности ягоды достаточно тщательно промыть ее проточной водой комнатной температуры.

«Сезонную садовую землянику ничем не обрабатывают, она сразу поступает в продажу. Кроме того, использование мыла, уксуса, соды влияет на вкусовые качества ягоды и не очень полезно для желудочно-кишечного тракта», — добавил эксперт.

Вам будет интересно
Какой водой нужно поливать огурцы и помидоры, и почему это важно: отвечает агроном
Правильный полив — основа урожая. Однако каждая культура требует индивидуального подхода к температурному режиму воды. Агроном Людмила Шубина ра...
25.05.2026
546

Фото на миниатюре: magnific

Теги

клубника советы эксперта

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться