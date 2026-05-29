Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за данное правонарушение, но снова сел за руль пьяным.

В Кингисеппе местного жителя оставили без автомобиля и отправили на обязательные работы за повторную пьяную езду. Об этом рассказали в прокуратура по Ленинградской области.

Согласно материалам суда, ранее мужчина был лишен прав за управление машиной в состоянии опьянения. Однако местный житель снова сел за руль после употребления алкоголя. В результате на нарушителя завели уголовное дело.

«Суд назначил наказание в виде обязательных работ на 200 часов и лишил права управлять транспортными средствами на 2 года. Автомобиль Ford Mondeo конфискован и обращён в собственность Российской Федерации», - сообщили в ведомстве.