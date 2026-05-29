Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорожала на 3,3% и достигла 7 762,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В расчет базового продуктового набора вошли 33 ключевых наименований, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и крупы.

«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 3,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 762,2 рубля», — отметил Востриков.

Тем временем в Санкт-Петербурге минимальная корзина составила в 8 897,1 рубля, а в Ленинградской области — 8 775,9 рубля. Жителям Москвы базовый набор питания обходится в 9 186 рублей, а в Московской области — 8 461,1 рубля.

Лидерами по дороговизне остаются удаленные регионы: на Чукотке минимальная корзина обходится в 20 412 рублей, а на Камчатке — в 13 327,6 рубля. Самый низкий показатель зафиксирован в Мордовии и Саратовской области, где стоимость минимального продуктового набора составляет 6 349,6 рубля и 6 499,4 рубля соответственно.