В «Доме станционного смотрителя» в Гатчине сыграли «Свадьбу на миллион» в русском стиле

Ленинградская область продолжает превращать музеи в центры притяжения для влюблённых. В Гатчинском округе состоялась «Свадьба на миллион» в русском стиле — победители проекта из Иркутска и Армении сочетались браком в музее «Дом станционного смотрителя».

Фото: Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Новобрачными стали уроженка Армении Милена и Алексей из Иркутска. Пара выиграла проект, который стартовал весной по инициативе Музейного агентства Ленинградской области. Главный приз — свадьба «под ключ» в аутентичном русском стиле. Всего на победу претендовали более 50 пар из разных регионов страны.

На время торжества пространство музея превратилось в стилизованную локацию. Партнёры проекта предоставили молодожёнам полный пакет услуг: свадебные образы и наряды, фото- и видеосъёмку, романтический ужин, а также проживание в отеле на две ночи.

Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей

В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года.

Фото: pxhere

Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорожала на 3,3% и достигла 7 762,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В расчет базового продуктового набора вошли 33 ключевых наименований, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и крупы.

«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 3,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 762,2 рубля», — отметил Востриков.

Тем временем в Санкт-Петербурге минимальная корзина составила в 8 897,1 рубля, а в Ленинградской области — 8 775,9 рубля. Жителям Москвы базовый набор питания обходится в 9 186 рублей, а в Московской области  — 8 461,1 рубля.

Лидерами по дороговизне остаются удаленные регионы: на Чукотке минимальная корзина обходится в 20 412 рублей, а на Камчатке — в 13 327,6 рубля. Самый низкий показатель зафиксирован в Мордовии и Саратовской области, где стоимость минимального продуктового набора составляет 6 349,6 рубля и 6 499,4 рубля соответственно. 

