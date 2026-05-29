Ленинградская область продолжает превращать музеи в центры притяжения для влюблённых. В Гатчинском округе состоялась «Свадьба на миллион» в русском стиле — победители проекта из Иркутска и Армении сочетались браком в музее «Дом станционного смотрителя».

Новобрачными стали уроженка Армении Милена и Алексей из Иркутска. Пара выиграла проект, который стартовал весной по инициативе Музейного агентства Ленинградской области. Главный приз — свадьба «под ключ» в аутентичном русском стиле. Всего на победу претендовали более 50 пар из разных регионов страны.

На время торжества пространство музея превратилось в стилизованную локацию. Партнёры проекта предоставили молодожёнам полный пакет услуг: свадебные образы и наряды, фото- и видеосъёмку, романтический ужин, а также проживание в отеле на две ночи.