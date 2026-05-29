weather 7.2°
$ 71.02
82.64

Главная / Новости / 40 выпускников 2026 года пополнят кадровый резерв Ленинградской области

Новости Социум

40 выпускников 2026 года пополнят кадровый резерв Ленинградской области

В администрации губернатора и правительства Ленинградской области подвели итоги 16-го конкурса среди выпускников 2026 года на включение в региональный кадровый резерв. Всего на конкурс поступила 41 заявка.

40 выпускников 2026 года пополнят кадровый резерв Ленинградской области - В администрации губернатора и правительства Ленинградской области подвели итоги 16-го конкурса среди
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Программа отбора включала теоретическую часть на знание законов Российской Федерации и Ленинградской области, русского языка и истории региона, а также очное собеседование, на котором участники защищали собственные проекты.

По результатам конкурса 40 участников успешно защитили свои проекты, ответили на все вопросы комиссии и приняли участие в дискуссиях. В кадровый резерв на должность ведущего специалиста рекомендованы 20 студентов, ещё 20 — на должность специалиста первой категории. После завершения учёбы и получения дипломов победители конкурса смогут при наличии вакансий начать карьерный путь в комитетах и управлениях Ленинградской области.

За 15 предыдущих конкурсов из 527 участников 345 были рекомендованы в кадровый резерв, а 195 из них назначены на должности.

Теги

Ленобласть кадровый резерв
Новости Экономика Главное

Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей

В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года.

Минимальная продуктовая корзина в Ленобласти превысила 8,7 тыс. рублей - В целом по стране базовый набор продуктов подорожал на 3,3% с начала года.
Фото: pxhere

Минимальная продуктовая корзина в России с начала года подорожала на 3,3% и достигла 7 762,2 рубля. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

В расчет базового продуктового набора вошли 33 ключевых наименований, включая мясо, рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и крупы.

«Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 3,3%. Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 762,2 рубля», — отметил Востриков.

Тем временем в Санкт-Петербурге минимальная корзина составила в 8 897,1 рубля, а в Ленинградской области — 8 775,9 рубля. Жителям Москвы базовый набор питания обходится в 9 186 рублей, а в Московской области  — 8 461,1 рубля.

Лидерами по дороговизне остаются удаленные регионы: на Чукотке минимальная корзина обходится в 20 412 рублей, а на Камчатке — в 13 327,6 рубля. Самый низкий показатель зафиксирован в Мордовии и Саратовской области, где стоимость минимального продуктового набора составляет 6 349,6 рубля и 6 499,4 рубля соответственно. 

Вам будет интересно
В Тосно запустили производство монтажных пен
Компания «ЛАБ Индастриз» запустила новое производство на своем заводе в Тосно. Теперь предприятие будет выпускать монтажные пены под торговыми марками...
28.05.2026
242

Теги

продуктовая корзина Ленобласть

Популярное

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине

12:06 25.05.2026

Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе

13:41 26.05.2026

Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией

08:27 25.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться