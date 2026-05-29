В администрации губернатора и правительства Ленинградской области подвели итоги 16-го конкурса среди выпускников 2026 года на включение в региональный кадровый резерв. Всего на конкурс поступила 41 заявка.

Программа отбора включала теоретическую часть на знание законов Российской Федерации и Ленинградской области, русского языка и истории региона, а также очное собеседование, на котором участники защищали собственные проекты.

По результатам конкурса 40 участников успешно защитили свои проекты, ответили на все вопросы комиссии и приняли участие в дискуссиях. В кадровый резерв на должность ведущего специалиста рекомендованы 20 студентов, ещё 20 — на должность специалиста первой категории. После завершения учёбы и получения дипломов победители конкурса смогут при наличии вакансий начать карьерный путь в комитетах и управлениях Ленинградской области.

За 15 предыдущих конкурсов из 527 участников 345 были рекомендованы в кадровый резерв, а 195 из них назначены на должности.