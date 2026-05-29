Прокуратура Всеволожска добилась выплаты долга по зарплате сотрудникам предприятия

Новости Социум

Прокуратура Всеволожска добилась выплаты долга по зарплате сотрудникам предприятия

Предприятие выплатило работникам более полумиллиона рублей после вмешательства ведомства.

Прокуратура города Всеволожска добилась выплаты задолженности по заработной плате в пользу двух сотрудников местной компании. Общая сумма долга составила 549 тысяч рублей.

Сотрудники надзорного ведомства Ленинградской области провели проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии и выявили нарушения. Оказалось, что работодатель на протяжении с августа по сентябрь 2025 года не выплачивал заработную плату двум своим сотрудникам.

Прокурор направил в суд исковые заявления, требуя не только погасить возникшую задолженность, но и выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, обязав компанию выплатить работникам 549 тысяч рублей. 

Биолог объяснил, почему клубнику не стоит мыть с уксусом и содой

Это не только бессмысленно с точки зрения безопасности ягоды, но и может повлиять на ее вкусовые качества.

Популярные в соцсетях советы о мойке клубники с помощью агрессивных бытовых средств могут испортить вкус ягоды, а у человека вызвать расстройства ЖКТ. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал биолог Виталий Наполов.

В интернете можно найти самые странные рекомендации по обработке ягод, вплоть до использования соды, уксуса и даже средств для мытья посуды. Биолог Наполов подчеркнул, что немытые ягоды действительно могут стать источником кишечных инфекций и гельминтозов, но использование химии в этом случае избыточно.

Для безопасности ягоды достаточно тщательно промыть ее проточной водой комнатной температуры.

«Сезонную садовую землянику ничем не обрабатывают, она сразу поступает в продажу. Кроме того, использование мыла, уксуса, соды влияет на вкусовые качества ягоды и не очень полезно для желудочно-кишечного тракта», — добавил эксперт.

