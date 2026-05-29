Это не только бессмысленно с точки зрения безопасности ягоды, но и может повлиять на ее вкусовые качества.

Популярные в соцсетях советы о мойке клубники с помощью агрессивных бытовых средств могут испортить вкус ягоды, а у человека вызвать расстройства ЖКТ. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал биолог Виталий Наполов.

В интернете можно найти самые странные рекомендации по обработке ягод, вплоть до использования соды, уксуса и даже средств для мытья посуды. Биолог Наполов подчеркнул, что немытые ягоды действительно могут стать источником кишечных инфекций и гельминтозов, но использование химии в этом случае избыточно.

Для безопасности ягоды достаточно тщательно промыть ее проточной водой комнатной температуры.

«Сезонную садовую землянику ничем не обрабатывают, она сразу поступает в продажу. Кроме того, использование мыла, уксуса, соды влияет на вкусовые качества ягоды и не очень полезно для желудочно-кишечного тракта», — добавил эксперт.

