Предприятие выплатило работникам более полумиллиона рублей после вмешательства ведомства.
Прокуратура города Всеволожска добилась выплаты задолженности по заработной плате в пользу двух сотрудников местной компании. Общая сумма долга составила 549 тысяч рублей.
Сотрудники надзорного ведомства Ленинградской области провели проверку соблюдения трудового законодательства на предприятии и выявили нарушения. Оказалось, что работодатель на протяжении с августа по сентябрь 2025 года не выплачивал заработную плату двум своим сотрудникам.
Прокурор направил в суд исковые заявления, требуя не только погасить возникшую задолженность, но и выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа, обязав компанию выплатить работникам 549 тысяч рублей.
