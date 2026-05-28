Компания «ЛАБ Индастриз» запустила новое производство на своем заводе в Тосно. Теперь предприятие будет выпускать монтажные пены под торговыми марками Макрофлекс, Церезит, Момент, Экон.

Мощность производства составит 10 млн баллонов в год. Это позволит удовлетворить растущий спрос на монтажные пены по всей территории России, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Проект был разработан и реализован за один год. Он предусматривает расширение производственных мощностей, локализацию и автоматизацию процессов, запуск собственной научно-исследовательской лаборатории и общее развитие инфраструктуры предприятия. С запуском проекта в компании создано 20 дополнительных рабочих мест.

На предприятии уже производится более 500 наименований продукции, и планируется дальнейшее расширение ассортимента.