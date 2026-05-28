В Тосно запустили производство монтажных пен

Новости Экономика

В Тосно запустили производство монтажных пен

Компания «ЛАБ Индастриз» запустила новое производство на своем заводе в Тосно. Теперь предприятие будет выпускать монтажные пены под торговыми марками Макрофлекс, Церезит, Момент, Экон.

Мощность производства составит 10 млн баллонов в год. Это позволит удовлетворить растущий спрос на монтажные пены по всей территории России, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Фото: lenobl. ru

Проект был разработан и реализован за один год. Он предусматривает расширение производственных мощностей, локализацию и автоматизацию процессов, запуск собственной научно-исследовательской лаборатории и общее развитие инфраструктуры предприятия. С запуском проекта в компании создано 20 дополнительных рабочих мест.

На предприятии уже производится более 500 наименований продукции, и планируется дальнейшее расширение ассортимента.

Ленобласть Тосно Тосненский район новое производство
Новости Происшествия

Полиция проверила более 500 мигрантов на стройках в Новоселье

В Ломоносовском районе Ленобласти прошел очередной миграционный рейд. В этот раз проверки прошли на территории стройгородков на Петропавловской улице в поселке Новоселье.

Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Правоохранители проверили документы у 527 иностранных граждан. 55 человек доставили в отделы полиции для дальнейшей проверки, у 28 из них выявили нарушения миграционного законодательства России, их привлекли к административной ответственности с дальнейшим выдворением.

Также были выявлены нарушения правил дорожного движения. Из 48 проверенных автомобилей у шести обнаружили нарушения, связанные с перевозкой детей и отсутствием страховки. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

мигранты Новоселье Ломносовский район Ленобласть Мвд полиция

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
Восьмилетнюю девочку из Петербурга, пропавшую полтора месяца назад, нашли живой в Анапе
Президент Финляндии назвал главное условие для открытия границы с Россией
