Новости / 6 из 10 наших туристов используют за рубежом российские платежные средства

Новости Экономика

6 из 10 наших туристов используют за рубежом российские платежные средства

В преддверии ПМЭФ-2026 эксперты ВТБ провели опрос* и выяснили, что у большинства россиян при совершении покупок за рубежом самыми популярными способами оплаты остаются российские платежные сервисы.

Результаты исследования показали, что при нахождении за границей россияне делают выбор в пользу таких инструментов платежа как QR-код (их используют 34% респондентов) и карты российских банков (25%).

Каждый четвертый россиянин специально узнает в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, 23% заказывают карту российского банка в системе Union Pay. Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.

Более 60% чаще предпочитают не рисковать, выбирая взамен безналичные сервисы, в том числе оплату по QR-коду. Интерес к нему выше у молодых путешественников и жителей крупных городов.

«Мы видим чёткий тренд на альтернативные решения, в первую очередь, оплату по QR-коду. Это логичный процесс — удобство, скорость и безопасность цифровых платежей для наших туристов приоритетны», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*опрос, май 2026г., выборка 1 500 человек, города 100К+, Россия / была возможность выбора нескольких вариантов ответа.

Новости Социум

Отлов бродячих животных пройдет во Всеволожском районе

Местных жителей просят не отпускать питомцев на самовыгул.

В городе Всеволожске 1 июня специалисты проведут Отлов бродячих животных. При необходимости мероприятия пройдут и в близлежащих населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания. Дополнительную информацию по отлову можно получить в администрации Всеволожского муниципального района по телефону 8(813)7024-725 (доб.462) с 09:00 до 17:00 по рабочим дням», — уточнили в администрации.

