В преддверии ПМЭФ-2026 эксперты ВТБ провели опрос* и выяснили, что у большинства россиян при совершении покупок за рубежом самыми популярными способами оплаты остаются российские платежные сервисы.

Результаты исследования показали, что при нахождении за границей россияне делают выбор в пользу таких инструментов платежа как QR-код (их используют 34% респондентов) и карты российских банков (25%).

Каждый четвертый россиянин специально узнает в своем банке о возможности оплаты по QR-коду, 23% заказывают карту российского банка в системе Union Pay. Остальные перед поездкой обменивают наличные на национальную валюту страны, устанавливают иностранные платежные сервисы или оформляют карту зарубежного банка. Такая подготовка помогает избежать неудобств на месте.

Более 60% чаще предпочитают не рисковать, выбирая взамен безналичные сервисы, в том числе оплату по QR-коду. Интерес к нему выше у молодых путешественников и жителей крупных городов.

«Мы видим чёткий тренд на альтернативные решения, в первую очередь, оплату по QR-коду. Это логичный процесс — удобство, скорость и безопасность цифровых платежей для наших туристов приоритетны», — рассказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.



*опрос, май 2026г., выборка 1 500 человек, города 100К+, Россия / была возможность выбора нескольких вариантов ответа.