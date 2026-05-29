Жителю Петербурга вернули угнанный больше 2 лет назад автомобиль

Новости Происшествия

Жителю Петербурга вернули угнанный больше 2 лет назад автомобиль

Правоохранители задержали двух автоугонщиков, лишивших петербуржца иномарки в 2024 году.

Жителю Петербурга вернули автомобиль, угнанный в конце апреля 2024 года. Похищенный кроссовер, как оказалось, уехал в другой регион. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пропажу «Митсубиси Оутлендер» стоимостью 1,5 млн рублей владелец обнаружил еще 25 апреля 2024 года. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело о краже. Спустя более двух лет иномарку удалось найти. Как оказалось, кроссовер находился на территории Республики Карелии. 

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска Главка в Республике Карелия за совершение указанного преступления были задержаны двое ранее судимых мужчин в возрасте 34 и 35 лет», — говорится в сообщении.

Похищенный кроссовер был возвращен владельцу.

автоугон карелия Петербург
Новости Социум

Биолог объяснил, почему клубнику не стоит мыть с уксусом и содой

Это не только бессмысленно с точки зрения безопасности ягоды, но и может повлиять на ее вкусовые качества.

Популярные в соцсетях советы о мойке клубники с помощью агрессивных бытовых средств могут испортить вкус ягоды, а у человека вызвать расстройства ЖКТ. Об этом в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказал биолог Виталий Наполов.

В интернете можно найти самые странные рекомендации по обработке ягод, вплоть до использования соды, уксуса и даже средств для мытья посуды. Биолог Наполов подчеркнул, что немытые ягоды действительно могут стать источником кишечных инфекций и гельминтозов, но использование химии в этом случае избыточно.

Для безопасности ягоды достаточно тщательно промыть ее проточной водой комнатной температуры.

«Сезонную садовую землянику ничем не обрабатывают, она сразу поступает в продажу. Кроме того, использование мыла, уксуса, соды влияет на вкусовые качества ягоды и не очень полезно для желудочно-кишечного тракта», — добавил эксперт.

клубника советы эксперта

Макрон и Мерц осудили ракетный удар «Орешником» по Украине
