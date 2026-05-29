Правоохранители задержали двух автоугонщиков, лишивших петербуржца иномарки в 2024 году.
Жителю Петербурга вернули автомобиль, угнанный в конце апреля 2024 года. Похищенный кроссовер, как оказалось, уехал в другой регион. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
Пропажу «Митсубиси Оутлендер» стоимостью 1,5 млн рублей владелец обнаружил еще 25 апреля 2024 года. По данному факту тогда было возбуждено уголовное дело о краже. Спустя более двух лет иномарку удалось найти. Как оказалось, кроссовер находился на территории Республики Карелии.
«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска Главка в Республике Карелия за совершение указанного преступления были задержаны двое ранее судимых мужчин в возрасте 34 и 35 лет», — говорится в сообщении.
Похищенный кроссовер был возвращен владельцу.